ΣΙΝΕΜΑ

17.10.2025 14:20

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «I Play Rocky» – Απίστευτη ομοιότητα του πρωταγωνιστή με τον νεαρό Σταλόνε

17.10.2025 14:20
rochy-new
Photo by mgm

O βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book» Πίτερ Φαρέλι (Peter Farrelly) ξεκίνησε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «I Play Rocky», εμπνευσμένης από την απίστευτη ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone) και το πώς κατάφερε να γυρίσει το θρυλικό «Rocky» του 1976.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ανερχόμενου Σταλόνε βρίσκεται ο ‘Αντονι Ιπόλιτο (Anthony Ippolito), ο οποίος υποδύθηκε τον Αλ Πατσίνο (Al Pacino) στην μίνι σειρά της Paramount «The Offer». Τα πρώτα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα έχουν ήδη κυκλοφορήσει, τονίζοντας την εκπληκτική ομοιότητα του πρωταγωνιστή με τον νεαρό Σταλόνε, σύμφωνα με το World of Reel.

Το σενάριο, δια χειρός Πίτερ Γκαμπλ (Peter Gamble), ακολουθεί «έναν άγνωστο ηθοποιό με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία, ο οποίος έχει γράψει ένα σενάριο και αρνείται πεισματικά τις δελεαστικές προτάσεις μεγάλων στούντιο γιατί θέλει να έχει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Όπως περιγράφει η επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή εργάζεται για ψίχουλα προκειμένου να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή».

Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 αποσπώντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Το καστ του «I Play Rocky», συμπληρώνουν οι ‘Αννα Σοφία Ρομπ (Anna Sophia Robb), Ματ Ντίλον (Matt Dillon), Στέφαν Τζέιμς (Stephan James), Πι Τζέι Μπερν (PJ Μπερν) και Τζέι Ντουπλάς (Jay Duplass).

Υπενθυμίζεται πως ο Φαρέλι κυκλοφόρησε πρόσφατα την κωμωδία «Ricky Stanicky», με πρωταγωνιστές τους Τζον Σίνα (John Cena) και Ζακ Έφρον (Zac Efron).

Το καστ του «I Play Rocky», συμπληρώνουν οι ‘Αννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον , Στέφαν Τζέιμς, Πι Τζέι Μπερν και Τζέι Ντουπλάς.

Υπενθυμίζεται πως ο Φαρέλι κυκλοφόρησε πρόσφατα την κωμωδία «Ricky Stanicky», με πρωταγωνιστές τους Τζον Σίνα και Ζακ Έφρον.

