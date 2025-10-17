Ανησυχία για την Μπριζίτ Μπαρντό – Νοσηλεύεται εδώ και τρεις εβδομάδες λόγω σοβαρής ασθένειας

Η μούσα του γαλλικού κινηματογράφου Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύεται στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean στην Τουλόν, σύμφωνα με την εφημερίδα Nice-Matin. Η ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, η κατάσταση της ηθοποιού φέρεται να είναι «ανησυχητική» καθώς βρίσκεται στην κλινική εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.

🚨 Dans un état préoccupant, suite à une « intervention dans le cadre d’une MALADIE GRAVE », Brigitte BARDOT est hospitalisée depuis trois semaines à Toulon. (Var Matin) pic.twitter.com/8EVjN2gxaW October 16, 2025

Η Μπριζίτ Αν-Μαρί Μπαρντό (Brigitte Anne-Marie Bardot) γεννήθηκε στο Παρίσι, στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934.

Ξεκίνησε την κινηματογραφική της διαδρομή το 1952, αλλά απέκτησε παγκόσμια φήμη τέσσερα χρόνια αργότερα με την ταινία του Ροζέ Βαντίμ (Roger Vadim) «Και ο Θεός… Έπλασε τη Γυναίκα».

Μέσα σε 21 χρόνια καριέρας, η σταρ σφράγισε την έβδομη τέχνη με την παρουσία της, έχοντας στο ενεργητικό της περίπου 45 ταινίες και περισσότερα από 70 τραγούδια.

Το 1973 αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας και αφιερώθηκε στο ίδρυμά της το οποίο μάχεται για την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων, ένα πάθος που διατηρεί με αμείωτη ένταση μέχρι σήμερα.

Πριν από μερικές εβδομάδες, κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο με τίτλο «BBcédaire», το οποίο αποτελεί ένα εκτενές ημερολόγιο γραμμένο την περίοδο 2020-2025.

Διαβάστε επίσης:

Ο Αλ Πατσίνο συγκλονίζει μιλώντας για πρώτη φορά μετά τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον: «Στην καρδιά μου θα πετάει για πάντα»

Έγκυος η Σοφία Ρίτσι – Η τρυφερή φωτογραφία στο Instagram

Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε για τους άντρες της ζωής της – «Δεν ήταν ικανοί να αγαπήσουν» (Video)