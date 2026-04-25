Κρήτη: Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην περιοχή της Σητείας

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, λίγα λεπτά πριν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 14 χλμ δυτικά νοτιοδυτικά του Γούδουρα.

Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σχεδόν σε όλο το νησί.

Συνεχείς μετασεισμοί

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής καταγράφηκε στην περιοχή σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Από εκείνη την ώρα οι μετασεισμοί έφτασαν σε ισχύ τα 5 Ρίχτερ και η ακολουθία εμφανίζεται φυσιολογική, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται καθώς πρόκειται για περιοχή που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν, όπως επισημαίνουν οι σεισμολόγοι

