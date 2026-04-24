Διευθυντής Γεωδυναμικού για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη: «Υπήρχε αλέρτ για την περιοχή» – Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού

Οι σεισμολόγοι περίμεναν έναν σεισμό μεγάλης έντασης στη περιοχή νότια της Κρήτης.

Ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στην ΕΡΤ είπε πως λόγω της προσεισμικής δραστηριότητας, ανέμεναν από την περιοχή μια ισχυρή δόνηση, κάτι που τους το επιβεβαίωσαν σήμερα το πρωί τα 5,7 Ρίχτερ.

«Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης είναι ότι είχε προσεισμική ακολουθία. Όταν υπάρχει μια ακολουθία που επιμένει, πάντα είμαστε επιφυλακτικοί ότι μπορεί να έρθει ένας μεγαλύτερος σεισμός. Δεν ήμασταν σίγουροι για το μέγεθος, αλλά υπήρχε ένα “alert” για τη συγκεκριμένη περιοχή», τόνισε, εξηγώντας πως η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είχε ξεκινήσει ήδη από τις 14 του μήνα, με διαδοχικές δονήσεις που κορυφώθηκαν τις επόμενες ημέρες, γεγονός που είχε θέσει τους επιστήμονες σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για έναν ισχυρό, αλλά όχι ασυνήθιστο σεισμό στην περιοχή και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Για τους μετασεισμούς σχολίασε ότι «θεωρώ ότι ενδεχομένως να έχουμε και κάποιον ισχυρότερο μετασεισμό της τάξης των 4,5 έως 4,7 Ρίχτερ. Δεν είναι απίθανο κάτι τέτοιο».

«Αν ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ είχε σημειωθεί στη χέρσο, κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οι συνέπειες θα ήταν τελείως διαφορετικές» είπε επίσης.

Τσελέντης: Μακριά από τη θάλασσα για λίγο

Νωρίτερα ο Ακης Τσελέντης αναφερόμενος στον σεισμό, έκανε σύσταση να αποφεύγει ο κόσμος τις παραλίες για σήμερα.

«Για μερικές ημέρες ακολουθείστε τα γνωστά μέτρα και καλέστε τους μηχανικούς να ελέγξουν τα σπίτια σας αν είναι παλιά και έχουν σημάδια καταπόνησης. Λόγω μικρού εστιακού βάθους (10χμ) θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα.

Δεν χρειάζεται πανικός και μάλλον το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς Αλλά θα πρέπει για να σιγουρευτούμε να περιμένουμε να δούμε την χωροχρονική εξέλιξη του τις επόμενες ημέρες. Υπενθυμίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το εσωτερικό των σπιτιών μας βαριά αντικείμενα κλπ όπως και από τον πανικό. Δεν υπάρχει λόγος να χάσετε τη ψυχραιμία σας» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις – Τρεις πάνω από 4 Ρίχτερ

Εν τω μεταξύ, ως τις 10 το πρωί έχουν σημειωθεί 30 περίπου μετασεισμοί, με έναν εξ αυτών να είναι στα 4,2 Ρίχτερ και άλλους δύο στα 4 Ρίχτερ, ενώ οι περισσότεροι κυμαίνονται από 3,2 ως 3,8 Ρίχτερ. Σε ορισμένους μάλιστα το εστιακό βάθος είναι πολύ χαμηλό γεγονός που έχει προκαλέσει μια αναταραχή στους κατοίκους -κυρίως – της ανατολικής Κρήτης.

