ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 11:30
17.10.2025 10:38

Έγκυος η Σοφία Ρίτσι – Η τρυφερή φωτογραφία στο Instagram

17.10.2025 10:38
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Σοφία Ρίτσι, περιμένοντας τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Έλιοτ Γκρέιντζ.

Τη χαρμόσυνη είδηση γνωστοποίησε η ίδια μέσα από μια φωτογραφία της στο προφίλ της στο Instagram όπου ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά.

«Έτοιμη να λανσάρω αυτά τα μωρά» έγραψε στη λεζάντα το 27χρονο μοντέλο, συνδυάζοντας την ανακοίνωση για την εγκυμοσύνη της με την προώθηση της νέας της συλλογής μόδας.

Η κόρη του διάσημου τραγουδιστή, Λάιονελ Ρίτσι και ο επιτυχημένος μουσικός παραγωγός, Έλιοτ Γκρέιντζ έχουν ήδη αποκτήσει μία κόρη, την Ελοΐζ, η οποία γεννήθηκε τον Μάιο του 2024. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2023 στη Γαλλία.

