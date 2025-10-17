search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 11:24
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

17.10.2025 09:24

Μπέλα Χαντίντ: Ανησυχία για την υγεία της μετά την πασαρέλα στο fashion show της Victoria’s Secret – Το βίντεο που έγινε viral

17.10.2025 09:24
bella-hadid-new

Η επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ στην πασαρέλα για τη Victoria’s Secret ήταν – για τα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης- το πιο σημαντικό γεγονός στην επίδειξη μόδας για τους «αγγέλους» της εταιρείας στη Νέα Υόρκη.

Οι χρήστες των social media, ωστόσο, φαίνεται ότι εστίασαν στην υγεία του μοντέλου, με τα σχετικά σχόλια στο Χ να παίρνουν… φωτιά!

Αντίστοιχες ήταν και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν στα σχόλια ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok το οποίο έγινε, μάλιστα, viral, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια views.

Σε αυτό, σχολιάζεται ότι το μοντέλο έδειχνε να δυσανασχετεί στην τελευταία της πασαρέλα, με πολλούς να αναφέρονται στην ασθένεια με την οποία είχε διαγνωστεί το μοντέλο.

@meyechelgossips THIS IS AWFUL! #bellahadid #vsfashionshow #wings #victoriassecretfashionshow ♬ original sound – Meyechel Gossips

«Μπορείτε να το δείτε στο πρόσωπό της. Είναι κάπως σφιγμένη εδώ. Δείτε ότι προσπαθεί να παίξει με τους ώμους της προσπαθώντας να κρατήσει τα φτερά που φοράει» αναφέρει ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο.

«Ω, Θεέ μου, νόμιζα ότι ήμουν μόνο εγώ, φαινόταν να πονάει», «aυτά τα φτερά είναι πολύ βαριά και αυτή είναι πολύ ελαφριά. Είναι επίσης πολύ άρρωστη. Παρόλα αυτά, έσκισε», «φαινόταν ότι είτε θα λιποθυμούσε είτε τα φτερά ήταν πολύ βαριά», «φαινόταν ΤΟΣΟ άβολα… έπρεπε να κρατάει τα φτερά για να τα στηρίζει καλύτερα» είναι λίγα μόνο από τα σχόλια που εκφράζουν έντονη ανησυχία για την υγεία του μοντέλου.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπέλα Χαντίντ δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme, μια είδηση που γνωστοποίησε η ίδια, δημοσιεύοντας τον Σεπτέμβριο μια σειρά φωτογραφιών της από το νοσοκομείο στο οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 11:23
