ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 22:56
16.10.2025 21:47

Στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό – Ανησυχία για την υγείας της

16.10.2025 21:47
brigitte-bardot

Σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο στην Τουλόν στη νότια Γαλλία υποβλήθηκε η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό.

Η εισαγωγή της έγινε πριν από τρεις εβδομάδες, με την κατάσταση της υγείας της να είναι ανησυχητική.

Η κατάσταση της υγείας της είναι ανησυχητική

Γεννημένη το 1934 στο Παρίσι η Μπαρντό είναι πλέον 91 ετών. Μετά την απόσυρση της σε ηλικία 38 ετών από τον χώρο του θεάματος αφιέρωσε τη ζωή της στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων.

Η «ΜπεΜπέ» εμφανίστηκε σε 48 ταινίες και λόγω της ομορφιάς της απέκτησε τον τίτλο της «απόλυτης γυναίκας».

