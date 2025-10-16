Στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό – Ανησυχία για την υγείας της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο στην Τουλόν στη νότια Γαλλία υποβλήθηκε η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό.
Η εισαγωγή της έγινε πριν από τρεις εβδομάδες, με την κατάσταση της υγείας της να είναι ανησυχητική.
Γεννημένη το 1934 στο Παρίσι η Μπαρντό είναι πλέον 91 ετών. Μετά την απόσυρση της σε ηλικία 38 ετών από τον χώρο του θεάματος αφιέρωσε τη ζωή της στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων.
Η «ΜπεΜπέ» εμφανίστηκε σε 48 ταινίες και λόγω της ομορφιάς της απέκτησε τον τίτλο της «απόλυτης γυναίκας».
