search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 22:46
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 21:16

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε για τη σύντροφο του: «Έχω καψουρευτεί και τη γάτα της»

16.10.2025 21:16
pigmalion-dadakaridis

Ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έκανε μία σπάνια αναφορά στη σύντροφο του. 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στις «Rainbow Mermaids» στο Youtube αποκάλυψε ότι συζούν κι ότι έχει καψουρευτεί ακόμα και τη γάτα της. 

«Τώρα έχω και γάτα σπίτι. Η συνύπαρξη με τον σκύλο μου είναι μαγική. Δεν είναι δική μου η γάτα, είναι της σχέσης μου. Η γάτα είναι πιο νέα, κάπως εναρμονίζονται με τον σκύλο μου. Αλλά, πλέον, έχω καψουρευτεί και τη γάτα, όχι μόνο την ιδιοκτήτρια», είπε χαρακτηριστικά. 

«Βρίζω μέσα από το κράνος»

Ο ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση του με την οδήγηση. «Είναι η ψυχοθεραπεία μου να βρίζω μέσα από το κράνος. Βρίζω στο τιμόνι. Και μέσα από το κράνος βρίζω. Δεν είναι θέμα τιμονιού. Είναι θέμα ότι εγώ οδηγώ μηχανή πολλά χρόνια, οπότε είμαι πολύ πιο ευάλωτος σε πράγματα».

Διαβάστε επίσης

Τομ Κρουζ – Άνα ντε Άρμας: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της από γκαλά στο Λονδίνο με… ελληνικό χρώμα – Δείτε φωτογραφίες

Λίαμ Πέιν: Το μήνυμα της συντρόφου του ένα χρόνο μετά τον θάνατό του – «Θα μου λείπεις για όλη μου τη ζωή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump meloni 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: «Η Μελόνι είναι εταίρα του Τραμπ», δήλωσε συνδικαλιστής – Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

benitez panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα Μπενίτεθ προ των πυλών του Παναθηναϊκού – Τι περιλαμβάνει η πρόταση στον Ισπανό τεχνικό

agnostos-stratiotis-234
ΕΛΛΑΔΑ

«Όσο κάποιοι προκαλούν εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους»: Κάλεσμα για συγκέντρωση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

brigitte-bardot
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό – Ανησυχία για την υγείας της

foinikounta new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Συνεχίζεται το θρίλερ της διπλής δολοφονίας – Οι αλληλοκατηγορίες, τα θολά σημεία και οι διαθήκες του 68χρονου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

meshur-amsterdam-kurabiyesi-tarifi (1)
CUCINA POVERA

Τα διάσημα μπισκότα - σήμα κατατεθέν του φημισμένου αρτοποιείου στο Άμστερνταμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 22:44
trump meloni 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: «Η Μελόνι είναι εταίρα του Τραμπ», δήλωσε συνδικαλιστής – Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

benitez panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα Μπενίτεθ προ των πυλών του Παναθηναϊκού – Τι περιλαμβάνει η πρόταση στον Ισπανό τεχνικό

agnostos-stratiotis-234
ΕΛΛΑΔΑ

«Όσο κάποιοι προκαλούν εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους»: Κάλεσμα για συγκέντρωση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

1 / 3