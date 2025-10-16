Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε για τη σύντροφο του: «Έχω καψουρευτεί και τη γάτα της»

Ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έκανε μία σπάνια αναφορά στη σύντροφο του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στις «Rainbow Mermaids» στο Youtube αποκάλυψε ότι συζούν κι ότι έχει καψουρευτεί ακόμα και τη γάτα της.

«Τώρα έχω και γάτα σπίτι. Η συνύπαρξη με τον σκύλο μου είναι μαγική. Δεν είναι δική μου η γάτα, είναι της σχέσης μου. Η γάτα είναι πιο νέα, κάπως εναρμονίζονται με τον σκύλο μου. Αλλά, πλέον, έχω καψουρευτεί και τη γάτα, όχι μόνο την ιδιοκτήτρια», είπε χαρακτηριστικά.

«Βρίζω μέσα από το κράνος»

Ο ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση του με την οδήγηση. «Είναι η ψυχοθεραπεία μου να βρίζω μέσα από το κράνος. Βρίζω στο τιμόνι. Και μέσα από το κράνος βρίζω. Δεν είναι θέμα τιμονιού. Είναι θέμα ότι εγώ οδηγώ μηχανή πολλά χρόνια, οπότε είμαι πολύ πιο ευάλωτος σε πράγματα».

