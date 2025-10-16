Λίαμ Πέιν: Το μήνυμα της συντρόφου του ένα χρόνο μετά τον θάνατό του – «Θα μου λείπεις για όλη μου τη ζωή»

Ένα συγκινητικό μήνυμα με αφορμή τον ένα χρόνο που συμπληρώθηκε από τον τραγικό θάνατο του Λίαμ Πέιν μοιράστηκε η τελευταία του σύντροφος Κέιτ Κάσιντι.

Η Κάσιντι μοιράστηκε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, το οποίο όπως έγραψε, αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές, που μοιράστηκε με τον αγαπημένο της.

@kateecass This video was taken during the last hour and last day Liam and I shared in this lifetime. I am forever grateful for the beautiful moments we shared. I will miss you for the rest of my life Liam ♬ Jacob and the Stone SLOWED – ssxmusic

«Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε την τελευταία ώρα και την τελευταία μέρα που ο Λίαμ κι εγώ μοιραστήκαμε σε αυτή τη ζωή. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Θα μου λείπεις για όλη μου τη ζωή, Λίαμ» σημείωσε η Κάσιντι στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Κέιτ Κάσιντι για την ημέρα γενεθλίων του

Στις 29 Αυγούστου, ο Λίαμ Πέιν θα έκλεινε τα 32 του χρόνια και η Κέιτ Κάσιντι, τίμησε τη μνήμη του με μια ανάρτηση στα social media. H τελευταία του σύντροφος δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με κοινές τους στιγμές. «Μια ξεχωριστή μέρα για την πιο ξεχωριστή ψυχή. Μου λείπεις τόσο πολύ. Χρόνια πολλά, Λίαμ. Μακάρι να μπορούσαμε να γιορτάσουμε μαζί. Ίσως στην επόμενη ζωή», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το πρώην μέλος των «One Direction» πέθανε στις 16 Οκτωβρίου 2024, σε ηλικία 31 ετών, ύστερα από πτώση από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου ξενοδοχείου, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Η τοξικολογική έκθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή έδειξε επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του τριπλάσια από το νόμιμο όριο για την οδήγηση σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βρέθηκαν και ίχνη διαφόρων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός φαρμάκου που συνήθως συνταγογραφείται για το άγχος και την κατάθλιψη.

