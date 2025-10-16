Κώστας Φραγκολιάς: «Να ενημερώσω την κυρία Γκολεμά ότι έχω βγει στον μόχθο και το μεροκάματο παλαιότερα» (Video)

Την απάντησή του στις δηλώσεις που είχε κάνει η Ντέπυ Γκολεμά για τον ίδιο, έδωσε ο Κώστας Φραγκολιάς, θυμίζοντας στην τηλεκριτικό ότι «έχει βγει στο μεροκάματο παλαιότερα», ενώ σήμερα κάνει και δεύτερη δουλειά, εκτός τηλεόρασης.

«Να ενημερώσω την κυρία Γκολεμά, που φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζει τα οικονομικά μου, ότι έχω βγει στον μόχθο και στο μεροκάματο παλαιότερα, που κι αυτό δεν το ξέρει. Τώρα κάνω και δεύτερη δουλειά πάνω στο αντικείμενό μου. Δεν με ενοχλεί που γίνονται τέτοια σχόλια. Δεν νιώθω ότι επειδή μίλησα για τα οικονομικά μου, μπορεί να επηρέασε αρνητικά την εικόνα μου» τόνισε.

Τι είχε πει η Ντέπυ Γκολεμά

«Δεν είναι ωραίο να κάνεις δημόσια παράπονα, γιατί δεν αμείβεσαι τόσο. Γιατί δεν πάνε σε ένα μαγαζί να δουλέψουν όπως οι άνθρωποι του μόχθου; Οι παρουσιαστές είναι καλοπληρώμενοι, κι άλλοι τόσο καλοπληρωμένοι που δεν το αξίζουν» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Ντέπυ Γκολεμά.

