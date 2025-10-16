Τομ Κρουζ – Άνα ντε Άρμας: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους

Τέλος στη σχέση τους φέρονται να έβαλαν ο Τομ Κρουζ και η Άνα Ντε Άρμας, καθώς -όπως αναφέρουν οι πληροφορίες- σε λιγότερο από έναν χρόνο η «σπίθα» μεταξύ τους έσβησε, με τους δυο τους να παίρνουν την απόφαση να παραμείνουν φίλοι.

«Πέρασαν καλά μαζί, αλλά ο χρόνος τους ως ζευγάρι έχει τελειώσει. Θα παραμείνουν καλοί φίλοι, αλλά δεν βγαίνουν πια. Απλώς συνειδητοποίησαν ότι δεν επρόκειτο να προχωρήσουν μακριά και ότι είναι καλύτερα ως φίλοι» ανέφερε άτομο από το περιβάλλον τους που μίλησε στη Sun.

Tom Cruise and Ana de Armas reportedly call it quits on their brief romance https://t.co/MBiibJNpWx pic.twitter.com/6z6xHDrIgl — Page Six (@PageSix) October 15, 2025

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους, όταν ο 63χρονος ηθοποιός και η 37χρονη Κουβανή εθεάθησαν σε ρομαντικό δείπνο στο Λονδίνο. Οι κοινές εμφανίσεις τους συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με αποκορύφωμα τις διακοπές τους στην Ισπανία και τη συναυλία των Oasis στο στάδιο Wembley.

Αν και οι δυο τους δεν είχαν μιλήσει δημοσίως για τη σχέση τους, φωτογραφίες τους να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Βερμόντ επιβεβαίωσαν τις φήμες.

Τον Μάιο, η Άνα Ντε Άρμας είχε μιλήσει στο Good Morning America με ενθουσιασμό για τη «διασκεδαστική» σχέση τους, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι συνεργάζονταν σε νέα πρότζεκτ.

Ο Τομ Κρουζ έχει υπάρξει στο παρελθόν παντρεμένος με τις Μίμι Ρότζερς, Νικόλ Κίντμαν και Κέιτι Χολμς, ενώ η Άνα ντε Άρμας, από την πλευρά της, είχε παντρευτεί τον Ισπανό ηθοποιό Marc Clotet ενώ είχε σχέσεις με τον Μπεν Άφλεκ και τον Μανουέλ Ανίντο Κουέστα, θετό γιο του Κουβανού προέδρου.

