LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

17.10.2025 08:53

Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχική διαταραχή που περνάει σε 8-10 μήνες» (Video)

17.10.2025 08:53
nino-new

Ως μία «ψυχολογική διαταραχή» χαρακτήρισε τον έρωτα ο Νίνο στη συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube.

«Ο έρωτας είναι μια ψυχολογική διαταραχή που περνάει μέσα σε 8-10 μήνες, ίσως κρατήσει και λίγο παραπάνω και η εξέλιξή του λέγεται αγάπη. Δεν αλλάζει τίποτα. Όλο αυτό που λες έρωτα, μπορεί να σταματήσει σε ένα δευτερόλεπτο. 100% είναι επιλογή ο έρωτας» δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος πήρε την απόφαση να μην ξαναμιλήσει ποτέ δημοσίως για προσωπικό του ζήτημα.

«Αποφάσισα ότι δεν θέλω να ξαναμιλήσω ποτέ για κάτι που είναι καθαρά δικό μου και θέλω να το κρατήσω μόνο για μένα. Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος, εσύ ενδιαφέρεσαι. Νιώθω μια ειρήνη μέσα μου. Και το ότι δεν απαντάω, μια απάντηση δεν είναι; Θα σου έλεγα όχι (αν δεν ήμουν). Είναι μια απάντηση και αυτό που δεν απαντάω» τόνισε.

Στη συνέχεια, ο Νίνο αποκάλυψε ότι υπήρξε περίοδος στη ζωή του που έφτασε πολύ κοντά στην κατάθλιψη ζητώντας, μάλιστα, βοήθεια από ειδικό. Η μουσική, ωστόσο, είναι -όπως επισημαίνει- ο καλύτερος «γιατρός» και συγχρόνως, το μεγαλύτερό του πάθος.

«Έχω φλερτάρει με την κατάθλιψη, χωρίς να το ξέρω. Το κατάλαβα μετά. Ζήτησα βοήθεια, κυρίως φιλική, αλλά τη στιγμή που το αισθάνθηκα ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο… Τώρα θα δω τίτλους σε σάιτ. Αλλά πρέπει να μιλάνε οι άνθρωποι, να ανοίγονται, να τα λένε. Είχα τον καλύτερο γιατρό σε όλη μου τη ζωή, τη μουσική, οπότε δεν έχω φλερτάρει με πάθη στη ζωή μου. Δεν είχα τέτοιες εικόνες όσο μεγάλωνα. Δεν ταίριαζαν με την ιδιοσυγκρασία μου. Πάθος μου είναι η μουσική. Η μουσική είναι ο μεγαλύτερος έρωτας του εσωτερικού μου κόσμου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

