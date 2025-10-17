Αλέκος Συσσοβίτης: «Δεν βρήκα ποτέ αποκούμπι στα ναρκωτικά ή στο πολύ σεξ – Έχω θάψει φίλους που δεν είχαν μέτρο»

Για την περίοδο που δούλεψε νύχτα, πριν ασχοληθεί με την υποκριτική μίλησε ο Αλέκος Συσσοβίτης, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε έχασε το μέτρο ούτε υπέκυψε σε πειρασμούς που θα τον «κατέστρεφαν», όπως τόνισε.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!, ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Porto Leone» εξομολογήθηκε ότι έχει βιώσει τις επιπτώσεις του να μην έχει κάποιος το μέτρο, αποκαλύπτοντας ότι έχει χάσει φίλους του από ναρκωτικά, ατυχήματα και AIDS.

«Αν δουλεύεις νύχτα, αναπόφευκτα θα έρθεις αντιμέτωπος με πειρασμούς, που λόγω νιότης, περιέργειας και διάθεσης για εμπειρίες σε οδηγούν να τους δοκιμάσεις. Ποτέ δεν έχανα το μέτρο. Αυτός ήταν ο αξιοκρατικός τρόπος με τον οποίο με μεγάλωσαν οι γονείς μου. Να αφεθούμε στο πάθος για οτιδήποτε, αλλά να έχουμε μέτρο, αλλιώς καταστρεφόμαστε. Δεν υπήρχε λόγος να καταστραφώ. Δεν ήμουν ένας ψυχικά και διαταραγμένος νέος, που έπρεπε να βρει αποκούμπι στα ναρκωτικά ή στο πολύ σεξ. Ό,τι και να δοκίμασα είχα μέτρο. Γι’ αυτό είμαι εδώ παρών. Έχω θάψει κολλητούς μου που δεν είχαν μέτρο. Τέσσερις έφυγαν από ναρκωτικά, κάποιοι άλλοι από ατυχήματα και κάποιοι από AIDS στη δεκαετία του ’80, όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα. Ο Ηλίας Καπετανάκος είπε μια ατάκα που μου αρέσει κι εμένα πολύ: “Η τύχη πάει στους δουλευτές και εγώ δούλευα για την τύχη μου. Δεν την αφήνω έτσι”» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

