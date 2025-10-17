Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε για τους άντρες της ζωής της – «Δεν ήταν ικανοί να αγαπήσουν» (Video)

Σε όλη της τη ζωή αναζητούσε την αληθινή αγάπη, εξομολογήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, με τη Λατίνα σταρ να επισημαίνει ότι ποτέ δεν αγαπήθηκε πραγματικά.

Οι σύντροφοι της ζωής της τής έδωσαν τα πάντα, από δαχτυλίδια μέχρι γάμους και σπίτια -τονίζει- ποτέ κανείς, ωστόσο, δεν ήταν ικανός να της προσφέρει αυτό που η ίδια λαχταρούσε.

Μιλώντας στον Howard Stern, η Τζένιφερ Λόπεζ εξήγησε ότι αφού αναζήτησε την αιτία, διαπίστωσε ότι δεν ήταν εκείνη το πρόβλημα αλλά όλοι οι άλλοι.

«Αυτό που έμαθα είναι ότι δεν σημαίνει πως δεν είμαι άξια αγάπης, απλώς οι άλλοι δεν είναι ικανοί να αγαπήσουν. Δεν το έχουν μέσα τους. Πρέπει πρώτα να αγαπήσουν το μικρό παιδί που κρύβουν μέσα τους» είπε.

«Μου έδωσαν ό,τι είχαν! Μου πρόσφεραν τα πάντα, δαχτυλίδια, σπίτια, γάμους, ό,τι μπορούσαν. Αλλά δεν με αγάπησαν. Και την ίδια στιγμή, ούτε εγώ αγαπούσα τον εαυτό μου» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η αναζήτηση της αληθινής αγάπης υπήρξε το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής της, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στη μουσική της.

«Όλα μου τα τραγούδια είναι για την αγάπη» είπε χαμογελώντας.

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει σε σχέσεις ζωής επτά φορές. Ο πρώτος της μεγάλος έρωτας ήταν ο Ντέιβινρ Κρουζ, τον οποίο γνώρισε στα 15 της και παρέμειναν μαζί για σχεδόν δέκα χρόνια. Ακολούθησαν οι γάμοι της με τον Ojani Noa (1997-1998), τον χορευτή Cris Judd (2001-2003) και τον Μαρκ Άντονι (2004-2014), με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα Εμ και Μαξ.

Επιπλέον, είχε σχέσεις με τον Diddy, τον Κάσπερ Σμαρτ και τον Άλεξ Ροντρίγκεζ, με τον οποίο αρραβωνιάστηκε το 2019, πριν χωρίσουν το 2021. Την ίδια χρονιά, επανενώθηκε με τον Μπεν Άφλεκ με τον οποίο παντρεύτηκε το 2022 με τους δυο τους να χωρίζουν οριστικά τους δρόμους τους, το 2024.

Έκτοτε, η Τζένιφερ Λόπεζ επιλέγει να είναι μόνη, με την ίδια να δηλώνει ότι στη νέα αυτή φάση της ζωής της επικεντρώνεται στην αυτογνωσία και την αποδοχή.

«Το ταξίδι είναι δύσκολο, αλλά μαθαίνεις πως η αληθινή αγάπη αρχίζει από μέσα σου».

