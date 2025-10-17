Θρήνος στον κόσμο του ροκ: Πέθανε ο «εξωγήινος» των KISS, Ace Frehley (Photos/Videos)

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του ροκ, ο κιθαρίστας των KISS, Paul Daniel «Ace» Frehley, γνωστός και ως «εξωγήινος» λόγω της αμφίεσης που είχε καθιερώσει με το συγκρότημα, πέθανε σε ηλικία 74 χρονών.

Ο Frehley πέθανε την Πέμπτη, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στο Morristown του Νιου Τζέρσεϊ, μετά από μια πρόσφατη πτώση στο σπίτι του. Επικαλούμενος «συνεχιζόμενα ιατρικά προβλήματα», ο Frehley είχε πρόσφατα ακυρώσει όλες τις ημερομηνίες της περιοδείας του για το 2025.

«Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι και με ραγισμένη καρδιά», δήλωσε η οικογένειά του σε ανακοίνωση. «Στις τελευταίες του στιγμές, είχαμε την τύχη να τον περιβάλλουμε με αγάπη, φροντίδα, ειρηνικά λόγια, σκέψεις, προσευχές και ευχές καθώς έφευγε από αυτή τη γη. Θυμόμαστε με αγάπη όλες τις ωραιότερες αναμνήσεις του, το γέλιο του, και τιμούμε τη δύναμη και την καλοσύνη που χάριζε στους άλλους».

Ο γεννημένος στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης κιθαρίστας έγραψε τα κλασικά τραγούδια των KISS «Cold Gin» και «Shock Me» και είχε μια επιτυχία στο top 40 ως σόλο καλλιτέχνης με το «New York Groove» του 1978. Έγινε γνωστός για τα δεξιοτεχνικά σόλο του, γεμάτα μπλουζ και hard rock, εμπνέοντας μελλοντικούς αστέρες όπως οι Slash, Tom Morello, John 5 και Mike McCready των Pearl Jam. «Το στυλ μου είναι ανορθόδοξο επειδή δεν έκανα ποτέ μαθήματα κιθάρας», είπε κάποτε στο Classic Rock. «Παίζω διαφορετικά από ό,τι θα έπαιζε ένας μουσικός με εκπαίδευση. Αν ακούγεται καλό, κάν’ το. Αυτό ήταν πάντα το μότο μου. Αυτό είναι ροκ εν ρολ».

Γεννημένος το 1951 ως Paul Frehley, μεγάλωσε σε μια μουσική οικογένεια. Και οι δύο γονείς του και τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του έπαιζαν πιάνο και ο ίδιος τραγουδούσε στη χορωδία της εκκλησίας. Το σημαντικό είναι ότι ο Frehley άρχισε να παίζει κιθάρα σε ηλικία 13 ετών, ακολουθώντας τα βήματα των Eric Clapton, Jeff Beck, Jimi Hendrix και Jimmy Page. Άρχισε να παίζει σε τοπικές μπάντες ενώ ήταν ακόμα στο λύκειο και στα 18 του ήταν roadie για τον Hendrix. Ο Frehley απέδωσε στην κιθάρα το γεγονός ότι δεν έμπλεξε όταν ως έφηβος μπήκε σε μια συμμορία.

«Την ίδια στιγμή που προσπαθούσα να ξεφύγω από τη συμμορία, έπαιζα σε μπάντες, ώστε να μπορώ να το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία τα σαββατοκύριακα, όταν η συμμορία έβγαινε για να κάνει κάτι», είπε στο Goldmine. «Έλεγα: “Δεν μπορώ, έχω συναυλία”».

Ο Frehley ηχογράφησε ένα demo για την RCA Records το 1971 με το συγκρότημα Molimo, αλλά βοήθησε στην ίδρυση των KISS το 1973 και αμέσως βρήκε τη θέση του. Ως κιθαρίστας, η προσέγγισή του με ρίζες στο blues συμπλήρωνε το glammy ρυθμικό boogie του Paul Stanley, δημιουργώντας τη σπίθα που έβαζε φωτιά στους fans του συγκροτήματος. Τα κιθαριστικά του σόλο στο Alive! του 1975, ιδιαίτερα το θορυβώδες και αγαπημένο των φαν «She», συνέβαλαν στο να γίνει το άλμπουμ κλασικό.

Αν και δεν ήταν ποτέ ο κύριος συνθέτης της μπάντας, ο Frehley είχε συνεισφέρει στη σύνθεση αγαπημένων δίσκων που βοήθησαν τους KISS να γίνουν σούπερ σταρ, όπως το Hotter Than Hell του 1974 («Parasite») και το Dressed to Kill του 1975 («Getaway»). Αργότερα, ανέλαβε τα φωνητικά σε μια διασκευή του «2000 Man» των Rolling Stones το 1979 και στο «Talk To Me» του 1980. Το τελευταίο ήταν επιτυχία εκτός των ΗΠΑ.

Ο Frehley εμφανίστηκε για τελευταία φορά σε άλμπουμ των KISS ως πλήρες μέλος το 1982 στο Creatures of the Night, αλλά επανήλθε στο συγκρότημα για μια πολύ επιτυχημένη περιοδεία επανένωσης το 1996 και παρέμεινε με το συγκρότημα μέχρι την εμφάνισή τους στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002.

Εκτός από το «New York Groove», που εμφανίστηκε στο ομώνυμο σόλο ντεμπούτο του το 1978, ο Frehley γνώρισε μεγάλη επιτυχία εκτός των KISS. Αφού ηγήθηκε του συγκροτήματος Frehley’s Comet κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, άρχισε να κυκλοφορεί μια σειρά από προσωπικούς δίσκους που έτυχαν εξαιρετικής υποδοχής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010. Στην πραγματικότητα, έγινε το πρώτο μέλος των KISS που έφτασε στο top 10 του Billboard 200 ως σόλο καλλιτέχνης με το Space Invader του 2014.

Αυτά τα άλμπουμ έδειξαν αξιοσημείωτη συνέπεια: Αν και ο Frehley ασχολήθηκε με το stoner rock και το grunge, το bluesy hard rock ήταν πάντα ο οδηγός του. «Είμαι 72 ετών και εξακολουθώ να ακούγομαι όπως στα ’70s», είπε στο Guitar World στις αρχές του 2024. «Μου αρέσει το γεγονός ότι μπορώ να το κάνω όπως τότε. Κάποιοι θα πουν ότι το γεγονός ότι το παίξιμό μου δεν έχει εξελιχθεί είναι πρόβλημα, αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι μ@@@κίες».

Ο Frehley παρέμεινε ενεργός ως σόλο καλλιτέχνης και, σύμφωνα με πληροφορίες, δούλευε σε ένα νέο σόλο άλμπουμ τη στιγμή του θανάτου του. Με τα χρόνια, ο Frehley συνεργάστηκε με τους συναδέλφους του από τους KISS σε διάφορα σόλο κομμάτια, αλλά δεν εμφανίστηκε στην τελευταία συναυλία της μπάντας τον Δεκέμβριο του 2023. Τους τελευταίους μήνες, δήλωσε επίσης στο Guitar World ότι είχε αρνηθεί να εμφανιστεί στο επερχόμενο Kiss Kruise: Land-Locked In Vegas event.

Παρόλα αυτά, ήταν πάντα πολύ περήφανος για τη δουλειά του με το συγκρότημα και δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα σε μελλοντικές δραστηριότητες των KISS. «Είμαι ο τύπος του ανθρώπου που ποτέ δεν λέει “ποτέ”», δήλωσε στο περιοδικό. «Δεν μισώ τον Paul ή τον Gene, καταλαβαίνεις; Είμαστε αδέλφια του ροκ εντ ρολ, και ο Peter επίσης. Οπότε, όλα μπορούν να συμβούν».

