O Γιάννης Κότσιρας στον Σταυρό του Νότου με πλούσιο και ανανεωμένο πρόγραμμα

Στην Κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου επιστρέφει, για άλλη μία χρονιά, ο Γιάννης Κότσιρας ο οποίος μαζί με τους υπέροχους μουσικούς που τον πλαισιώνουν, υπόσχονται μοναδικές μουσικές βραδιές κάθε Σάββατο, από τις 22 Νοεμβρίου.
Στο πλούσιο και ανανεωμένο πρόγραμμά του, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει πολλά αγαπημένα τραγούδια του αγαπημένου καλλιτέχνη, ενώ δεν θα λείπουν οι ιδιαίτερες μουσικές επιλογές από το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.
Στην παρέα τους στο τραγούδι και το βιολί, η Δήμητρα Μπουλούζου.
