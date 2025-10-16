search
16.10.2025 14:42

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών «Για τον Μίκη»

16.10.2025 14:42
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνεχίζει τον επετειακό Κύκλο “Μίκης 100”, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη (1925–2025), μέσα από συναυλίες που προσεγγίζουν το έργο του με φρέσκια ματιά, αλλά και με βαθύ σεβασμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη παρουσιάζουν την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 20:00, μια συναυλία ιδιαίτερης συναισθηματικής έντασης και μουσικής λεπτότητας.

Οι μεταγραφές για πιάνο και φωνή, των έργων του προγράμματος, γεννήθηκαν από μια προσωπική και δημιουργική σχέση, όπως αφηγείται ο πιανίστας:

«Σε μια από τις πολλές επισκέψεις μου στο σπίτι του Μίκη, άκουγα μαζί του την Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν […] Κάποια στιγμή, γύρισε και μου έδειξε το πιάνο του:
“Ιδού η ορχήστρα σου”μου είπε. Και με αυτή τη φράση ξεκινήσαμε, μαζί με τον ίδιο τον συνθέτη, τη μεταγραφή της Μπαλάντας για πιάνο και φωνή. Αυτή η μεταγραφή θα αντηχήσει στη σκηνή του Μεγάρου, όπως γεννήθηκε: με σεβασμό, αγάπη και τη ζωντανή παρουσία του Μίκη μέσα σε κάθε νότα».

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από επιλογή λυρικών τραγουδιών του Θεοδωράκη, τα οποία οι δύο ερμηνευτές προσεγγίζουν με ιδιαίτερη ευαισθησία και καλλιτεχνική λιτότητα, αναδεικνύοντας την εσωτερική δύναμη και τη μελωδικότητα του έργου του συνθέτη.

Ενορχηστρώσεις – Διασκευές – Μεταγραφές για πιάνο και φωνή: Στέφανος Κορκολής (με την άδεια και προτροπή του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη)

1 / 3