search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 16:03
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 14:22

«Send Help»: Rachel McAdams και Dylan O’Brien πρωταγωνιστούν στο νέο ανατρεπτικό θρίλερ του Sam Raimi (photos/video)

16.10.2025 14:22
send-help_1610_1920-1080_new
credit: Entertainment Weekly / 20th Century Studios

Ο Σαμ Ρέιμι (Sam Raimi), ο διάσημος σκηνοθέτης πίσω από τις ταινίες τρόμου «Evil Dead» και «Drag Me to Hell», επιστρέφει στο είδος, με το «Send Help» ένα σκοτεινό, κωμικό, ψυχολογικό θρίλερ για την 20th Century Studios.

Mε πρωταγωνιστές την Ρέιτσελ ΜακΆνταμς (Rachel McAdams) και τον Ντίλαν Ο’Μπράιεν (Dylan O’Brien) τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στις αρχές του έτους.

«Αυτό που πραγματικά αγαπώ σε αυτή την ιστορία είναι ότι στην ουσία πρόκειται για μια ιστορία του αουτσάιντερ», δήλωσε ο σκηνοθέτης στο Entertainment Weekly.

«Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να βλέπεις τον κάποτε ισχυρό προϊστάμενο να εξαρτάται από κάποιον που υποτίμησε. Η ιστορία μας είναι καθολικής σημασίας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την κοινωνία μας να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με σεβασμό και ευγένεια, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση», υπογράμμισε.

Το σενάριο του φιλμ υπογράφουν οι Ντέμιαν Σάνον (Damian Shannon) και Μαρκ Σουίφτ (Mark Swift).

«Δύο συνάδελφοι, η Linda Liddle και ο Bradley Preston βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα έρημο νησί, αφού είναι οι μόνοι επιζώντες μιας αεροπορικής τραγωδίας», όπως αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη προσθέτοντας: «Ενώ πρέπει να ξεπεράσουν τα παράπονα του παρελθόντος και να συνεργαστούν για να επιβιώσουν, τελικά η περιπέτεια τους μετατρέπεται σε μια ανησυχητική και σκοτεινά χιουμοριστική μάχη θέλησης και πνεύματος».

«Βρήκα τους δύο πρωταγωνιστές, τη Linda και τον Bradley, να είναι σύνθετοι, ανθρώπινοι και διαρκώς σε αντιπαράθεση», συνέχισε ο σκηνοθέτης.

«Η ιδέα ήταν απίστευτη και πρωτότυπη. Παρακολουθούσε τη σύγκρουση αυτών των δύο καθώς η δυναμική της εξουσίας τους άλλαζε δραματικά. Κατάλαβα αμέσως ότι ήθελα να σκηνοθετήσω αυτή την ταινία», ανέφερε.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ντένις Χάισμπερτ (Denis Haysbert), Εντίλ Ισμαήλ (Edyll Ismail), Κρις Πανγκ (Chris Pang) και Έμα Ρέιμι (Emma Raimi), ενώ στη παραγωγή βρίσκεται ο σκηνοθέτης και η Ζεινάμπ Αζίζι (Zainab Azizi) για λογαριασμό της Raimi Productions.

Το «Send Help» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Διαβάστε επίσης:

«Τα Πάθη Του Χριστού»: Ο Γκίμπσον αλλάζει τους πρωταγωνιστές στο σίκουελ της ταινίας – «Θύελλα» αντιδράσεων στα social media

Frankenstein: Πιο ανθρώπινος από ποτέ (photos/videos)

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Ο Χρυσός Φοίνικας των Καννών και ψυχολογικό θρίλερ με Τζούλια Ρόμπερτς (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairidis-velopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αήθης επίθεση Βελόπουλου σε Καιρίδη στη Βουλή: «Ήξερα ότι ήσουν “κακιά”» και «χρήσιμος-ανόητος»

vladimir-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ε.Ε. σταμάτησε να αγοράζει πετρέλαιο από εμάς και ανέβηκαν οι τιμές

foinikounta_1610_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αίτημα για αναπαράσταση του εγκλήματος από την οικογένεια του 68χρονου θύματος

tsiaras 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Fake η παραίτηση Τσιάρα – Έξαλλος ο υπουργός με την αναπαραγωγή μιας «αστειότητας»

tiletheasi_0502_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση o Alpha και την Τετάρτη (15/10)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 16:03
kairidis-velopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αήθης επίθεση Βελόπουλου σε Καιρίδη στη Βουλή: «Ήξερα ότι ήσουν “κακιά”» και «χρήσιμος-ανόητος»

vladimir-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ε.Ε. σταμάτησε να αγοράζει πετρέλαιο από εμάς και ανέβηκαν οι τιμές

foinikounta_1610_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αίτημα για αναπαράσταση του εγκλήματος από την οικογένεια του 68χρονου θύματος

1 / 3