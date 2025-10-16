«Τα Πάθη Του Χριστού»: Ο Γκίμπσον αλλάζει τους πρωταγωνιστές στο σίκουελ της ταινίας – «Θύελλα» αντιδράσεων στα social media

Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού», ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει στη σκηνοθεσία και το σενάριο με το σίκουελ «Η Ανάσταση του Χριστού».

Η νέα παραγωγή φέρνει τον Φινλανδό ηθοποιό Jaakko Ohtonen στον ρόλο του Ιησού Χριστού και την Κουβανή Mariela Garriga στον ρόλο της Μαρίας της Μαγδαληνής, αντικαθιστώντας τους πρωταγωνιστές της αρχικής ταινίας του 2004, όπου τον Ιησού υποδύθηκε ο Τζιμ Καβίεζελ και τη Μαρία Μαγδαληνή η Μόνικα Μπελούτσι.

Η απόφαση αυτή, ωστόσο, του Μελ Γκίμπσον να μην επαναφέρει τον Τζιμ Καβίεζελ, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους θαυμαστές της ταινίας με πολλούς εξ αυτών να χαρακτηρίζουν την επιλογή «βλάσφημη».

«Ο Καβίεζελ πρέπει να είναι συντετριμμένος. Μιλάει για αυτήν την ταινία από το 2012» ανέφερε κάποιος με ανάρτησή του στο Χ.

«Νόμιζα ότι θα χρησιμοποιούσαν τον Τζιμ και θα έκαναν CGI για να φαίνεται νεότερος» σχολίασε κάποιος άλλος.

'The Resurrection of the Christ,' Mel Gibson's 'Passion of the Christ' follow-up, has replaced Jim Caviezel as Jesus and Monica Bellucci as Mary Magdalene. Here's why. https://t.co/yFkTIElM8M October 16, 2025

Την ίδια στιγμή, άτομα κοντά στην παραγωγή εξηγούν στο Variety ότι η ανανέωση του καστ ήταν αναγκαία λόγω κόστους.

«Έβγαζε νόημα να ξαναμοιράσουν όλους τους ρόλους της ταινίας. Θα έπρεπε να κάνουν όλο αυτό το CGI, όλη αυτή την ψηφιακή δουλειά, απο-γήρανση και τα λοιπά, που θα ήταν πολύ δαπανηρή» επισημαίνει.

Η απόφαση για το νέο κάστινγκ φαίνεται να είναι πρόσφατη, καθώς τον Απρίλιο ο Τζιμ Καβίεζελ είχε αφήσει να εννοηθεί σε podcast ότι ήταν έτοιμος να επιστρέψει στον ρόλο του.

Η νέα ταινία, που διαδραματίζεται τρεις ημέρες μετά τη Σταύρωση, θα γυριστεί σε τοποθεσίες της νότιας Ιταλίας, με τις λεπτομέρειες της πλοκής να παραμένουν -μέχρι στιγμής- άγνωστες.

Το σίκουελ θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Η πρώτη ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο μέρος την Ημέρα της Αναλήψεως, Πέμπτη, 6 Μαΐου 2027.

