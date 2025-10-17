Ace Frehley: Οι KISS αποχαιρετούν τον «Spaceman» – «Ήταν ένας αναντικατάστατος στρατιώτης του ροκ» (photos/videos)

Ο κιθαρίστας και συνιδρυτής των KISS, Έις Φρίλι (Ace Frehley) πέθανε την Πέμπτη στα 74 του χρόνια, σκορπώντας θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Η εκπρόσωπος του Φρίλι, η Λόρι Λουζαραριάν (Lori Lousararian), απέδωσε τον θάνατό του σε μια πρόσφατη πτώση που είχε στο σπίτι του, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

«Είμαστε συντετριμμένοι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οικογένειά του προσθέτοντας ότι η αγάπη των οικείων του, τα τρυφερά τους λόγια και οι προσευχές τους τον περιέβαλαν τις τελευταίες στιγμές του. «Το μέγεθος της απώλειάς του είναι επικών διαστάσεων και ακατανόητο. Αναλογιζόμενοι όλα τα απίστευτα επιτεύγματά του στη διάρκεια της ζωής του, η μνήμη του Ace θα είναι παντοτινή», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Το «αντίο» των KISS

«Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του Ace Frehley. Ήταν ένας βασικός και αναντικατάστατος στρατιώτης του ροκ σε μερικά από τα πιο καθοριστικά και θεμελιώδη κεφάλαια της μπάντας και της ιστορίας της. Είναι και θα είναι πάντα ένα κομμάτι της κληρονομιάς των KISS. Οι σκέψεις μας είναι με τη Jeanette, τη Monique και όλους όσοι τον αγάπησαν, συμπεριλαμβανομένων των θαυμαστών μας σε όλο τον κόσμο», αναφέρει το συγκρότημα, σε ανάρτησή του στο X.

We are devastated by the passing of Ace Frehley. He was an essential and irreplaceable rock soldier during some of the most formative foundational chapters of the band and its history. He is and will always be a part of KISS's legacy. Our thoughts are with Jeanette, Monique and… pic.twitter.com/y19anvZXbz — KISS (@kiss) October 17, 2025

«Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες. Ο Ace έφυγε από τη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να αγγίξει την κληρονομιά του Ace. Ξέρω ότι αγαπούσε τους θαυμαστές. Μου το είχε πει πολλές φορές. Ακόμα πιο λυπηρό είναι ότι ο Ace δεν έζησε αρκετά για να τιμηθεί στην εκδήλωση Kennedy Center Honors τον Δεκέμβριο. Ο Ace ήταν ο αιώνιος στρατιώτης του ροκ. Είθε η κληρονομιά του να ζήσει για πάντα!», έγραψε σε δική του ανάρτηση ο μπασίστας Gene Simmons.

Our hearts are broken. Ace has passed on. No one can touch Ace’s legacy. I know he loved the fans. He told me many times. Sadder still, Ace didn’t live long enough to be honored at the Kennedy Ctr Honors event in Dec. Ace was the eternal rock soldier. Long may his legacy live on! — Gene Simmons (@genesimmons) October 16, 2025

Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Paul Stanley μοιράστηκε μία φωτογραφία του με τον Ace, γράφοντας: «Θυμάμαι το 1974, όταν βρισκόμουν στο δωμάτιό μου στο Hyatt, στη Sunset του Λος Άντζελες και άκουσα κάποιον να παίζει δυνατά και με πάθος κιθάρα στο διπλανό δωμάτιο. Σκέφτηκα: “Μακάρι αυτός ο τύπος να ήταν στο συγκρότημα!” Κοίταξα από το μπαλκόνι… Ήταν αυτός. Ήταν ο Ace. Αυτή είναι η αγαπημένη μου φωτογραφία μας…».

I remember 1974 being in my room at the Hyatt on Sunset in LA and I heard someone playing deep and fiery guitar in the room next door. I thought “Boy, I wish THAT guy was in the band!” I looked over the balcony… He was. It was Ace. This is my favorite photo of us… pic.twitter.com/3ojMXqVkQr October 17, 2025

Ο ντράμερ Peter Criss έγραψε στην επίσημη ιστοσελίδα του: «Με ραγισμένη καρδιά και βαθιά, βαθιά θλίψη, ο αδελφός μου Ace Frehley έφυγε από τη ζωή. Πέθανε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Η σύζυγός μου κι εγώ ήμασταν μαζί του μέχρι το τέλος. Σε αγαπώ, αδελφέ μου. Η αγάπη και οι προσευχές μου πηγαίνουν στη Jeanette, τη Monique, τον Charlie και τη Nancy, καθώς και σε όλη την ευρύτερη οικογένεια του Ace, τους συνεργάτες του, τους θαυμαστές και τους φίλους του. Είθε ο Κύριος να σας παρηγορήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ως ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος KISS και μέσα από τη σόλο καριέρα του, ο Ace επηρέασε και άγγιξε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει στη μουσική βιομηχανία και στις καρδιές του KISS Army. Αυτή τη στιγμή ζητώ από όλους σας να σεβαστείτε την οικογένεια του Ace και να τους επιτρέψετε να πενθήσουν ιδιωτικά. Προς το KISS Army και τους Rock Soldiers του Ace, η καρδιά μου είναι μαζί σας… Ραγισμένη…».

Ο γεννημένος στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης κιθαρίστας έγραψε τα κλασικά τραγούδια των KISS «Cold Gin» και «Shock Me» και είχε μια επιτυχία στο top 40 ως σόλο καλλιτέχνης με το «New York Groove» του 1978. Έγινε γνωστός για τα δεξιοτεχνικά σόλο του, γεμάτα μπλουζ και hard rock, εμπνέοντας μελλοντικούς αστέρες όπως οι Slash, Tom Morello, John 5 και Mike McCready των Pearl Jam. «Το στυλ μου είναι ανορθόδοξο επειδή δεν έκανα ποτέ μαθήματα κιθάρας», είπε κάποτε στο Classic Rock. «Παίζω διαφορετικά από ό,τι θα έπαιζε ένας μουσικός με εκπαίδευση. Αν ακούγεται καλό, κάν’ το. Αυτό ήταν πάντα το μότο μου. Αυτό είναι ροκ εν ρολ».

Γεννημένος το 1951 ως Paul Frehley, μεγάλωσε σε μια μουσική οικογένεια. Και οι δύο γονείς του και τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του έπαιζαν πιάνο και ο ίδιος τραγουδούσε στη χορωδία της εκκλησίας. Το σημαντικό είναι ότι ο Frehley άρχισε να παίζει κιθάρα σε ηλικία 13 ετών, ακολουθώντας τα βήματα των Eric Clapton, Jeff Beck, Jimi Hendrix και Jimmy Page. Άρχισε να παίζει σε τοπικές μπάντες ενώ ήταν ακόμα στο λύκειο και στα 18 του ήταν roadie για τον Hendrix. Ο Frehley απέδωσε στην κιθάρα το γεγονός ότι δεν έμπλεξε όταν ως έφηβος μπήκε σε μια συμμορία.

«Την ίδια στιγμή που προσπαθούσα να ξεφύγω από τη συμμορία, έπαιζα σε μπάντες, ώστε να μπορώ να το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία τα σαββατοκύριακα, όταν η συμμορία έβγαινε για να κάνει κάτι», είπε στο Goldmine. «Έλεγα: “Δεν μπορώ, έχω συναυλία”».

Ο Frehley ηχογράφησε ένα demo για την RCA Records το 1971 με το συγκρότημα Molimo, αλλά βοήθησε στην ίδρυση των KISS το 1973 και αμέσως βρήκε τη θέση του. Ως κιθαρίστας, η προσέγγισή του με ρίζες στο blues συμπλήρωνε το glammy ρυθμικό boogie του Paul Stanley, δημιουργώντας τη σπίθα που έβαζε φωτιά στους fans του συγκροτήματος. Τα κιθαριστικά του σόλο στο Alive! του 1975, ιδιαίτερα το θορυβώδες και αγαπημένο των φαν «She», συνέβαλαν στο να γίνει το άλμπουμ κλασικό.

Αν και δεν ήταν ποτέ ο κύριος συνθέτης της μπάντας, ο Frehley είχε συνεισφέρει στη σύνθεση αγαπημένων δίσκων που βοήθησαν τους KISS να γίνουν σούπερ σταρ, όπως το Hotter Than Hell του 1974 («Parasite») και το Dressed to Kill του 1975 («Getaway»). Αργότερα, ανέλαβε τα φωνητικά σε μια διασκευή του «2000 Man» των Rolling Stones το 1979 και στο «Talk To Me» του 1980. Το τελευταίο ήταν επιτυχία εκτός των ΗΠΑ.

Ο Frehley εμφανίστηκε για τελευταία φορά σε άλμπουμ των KISS ως πλήρες μέλος το 1982 στο Creatures of the Night, αλλά επανήλθε στο συγκρότημα για μια πολύ επιτυχημένη περιοδεία επανένωσης το 1996 και παρέμεινε με το συγκρότημα μέχρι την εμφάνισή τους στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002.

Εκτός από το «New York Groove», που εμφανίστηκε στο ομώνυμο σόλο ντεμπούτο του το 1978, ο Frehley γνώρισε μεγάλη επιτυχία εκτός των KISS. Αφού ηγήθηκε του συγκροτήματος Frehley’s Comet κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, άρχισε να κυκλοφορεί μια σειρά από προσωπικούς δίσκους που έτυχαν εξαιρετικής υποδοχής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010. Στην πραγματικότητα, έγινε το πρώτο μέλος των KISS που έφτασε στο top 10 του Billboard 200 ως σόλο καλλιτέχνης με το Space Invader του 2014.

Αυτά τα άλμπουμ έδειξαν αξιοσημείωτη συνέπεια: Αν και ο Frehley ασχολήθηκε με το stoner rock και το grunge, το bluesy hard rock ήταν πάντα ο οδηγός του. «Είμαι 72 ετών και εξακολουθώ να ακούγομαι όπως στα ’70s», είπε στο Guitar World στις αρχές του 2024. «Μου αρέσει το γεγονός ότι μπορώ να το κάνω όπως τότε. Κάποιοι θα πουν ότι το γεγονός ότι το παίξιμό μου δεν έχει εξελιχθεί είναι πρόβλημα, αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι μ@@@κίες».

Ο Frehley παρέμεινε ενεργός ως σόλο καλλιτέχνης και, σύμφωνα με πληροφορίες, δούλευε σε ένα νέο σόλο άλμπουμ τη στιγμή του θανάτου του. Με τα χρόνια, ο Frehley συνεργάστηκε με τους συναδέλφους του από τους KISS σε διάφορα σόλο κομμάτια, αλλά δεν εμφανίστηκε στην τελευταία συναυλία της μπάντας τον Δεκέμβριο του 2023. Τους τελευταίους μήνες, δήλωσε επίσης στο Guitar World ότι είχε αρνηθεί να εμφανιστεί στο επερχόμενο Kiss Kruise: Land-Locked In Vegas event.

Παρόλα αυτά, ήταν πάντα πολύ περήφανος για τη δουλειά του με το συγκρότημα και δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα σε μελλοντικές δραστηριότητες των KISS. «Είμαι ο τύπος του ανθρώπου που ποτέ δεν λέει “ποτέ”», δήλωσε στο περιοδικό. «Δεν μισώ τον Paul ή τον Gene, καταλαβαίνεις; Είμαστε αδέλφια του ροκ εντ ρολ, και ο Peter επίσης. Οπότε, όλα μπορούν να συμβούν».

