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04.06.2026 09:05

Metlen: Στις 16 Ιουλίου η πληρωμή μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους

04.06.2026 09:05
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Τη διανομή μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά κοινή μετοχή για τη χρήση του 2025 προχωρά η Metlen, με την καταβολή να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Το μέρισμα αφορά τους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 26ης Ιουνίου 2026 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στη διανομή έχει οριστεί για την 25η Ιουνίου 2026.

Η διανομή του ποσού είχε εγκριθεί αρχικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Metlen στις 9 Απριλίου 2026 και στη συνέχεια επικυρώθηκε από τους μετόχους κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το μέρισμα θα χρηματοδοτηθεί από πρόσθετα διανεμητέα αποθεματικά που δημιουργήθηκαν μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Νοεμβρίου 2025. Τα αποθεματικά αυτά παρέχουν τη δυνατότητα επιστροφής αξίας στους μετόχους μέσω διανομών, όπως η συγκεκριμένη καταβολή.

Η Metlen επισημαίνει επίσης ότι, λόγω της φορολογικής της έδρας στην Ελλάδα, η διανομή αναμένεται να αντιμετωπιστεί φορολογικά ως επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ειδικότερα των νόμων 4172/2013 και 5162/2024, τόσο σε επίπεδο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων όσο και ως προς τον φόρο παρακράτησης.

Παράλληλα, η εταιρεία καλεί τους μετόχους της να απευθυνθούν στους φορολογικούς τους συμβούλους προκειμένου να ενημερωθούν για τη φορολογική μεταχείριση του ποσού που θα λάβουν, ανάλογα με τη χώρα φορολογικής κατοικίας τους.

Με τη συγκεκριμένη διανομή, η Metlen συνεχίζει την πολιτική ανταμοιβής των μετόχων της, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα αποθεματικά και διατηρώντας την προσήλωσή της στη δημιουργία αξίας για τους επενδυτές της.

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