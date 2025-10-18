search
18.10.2025 12:12

Διονύσης Σαββόπουλος: Αισιόδοξα τα νέα για την υγεία του – Ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπευτική αγωγή

18.10.2025 12:12
Θετικά είναι τα μηνύματα για την υγεία του Διονύση Σαββόπουλου, που νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5», η κατάσταση της υγείας του σπουδαίου τραγουδοποιού είναι σταθερή και παρουσιάζει βελτίωση.

Πηγές από το περιβάλλον κάνουν λόγο για μια προσωρινή δυσκολία.

Εμφανίζονται δε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του και εκφράζουν την ελπίδα πως ο αγαπημένος δημιουργός θα πάρει εξιτήριο μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα επιστρέψει σύντομα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

«Αν σας συμβεί, μη φοβηθείτε»

Υπενθυμίζεται ότι ο «Νιόνιος» του ελληνικού πενταγράμμου πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία του, το 2020, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν, αμέσως μετά το τέλος των εμφανίσεών του στο «Άλσος», διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα.

«Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά», είχε πει ο ίδιος τότε για τη διάγνωση.

«Όλο γκούχου – γκούχου ήμουν το τελευταίο διάστημα, πάνω από πενήντα χρόνια καπνίζω, και σάς το λέω αυτό για προσέχετε, να ‘χετε το νου σας, κι αν – ο μη γένοιτο – σάς συμβεί, μη φοβηθείτε, αντιμετωπίστε το, κι έχει ο Θεός. Μού αφαίρεσαν μισό πνευμόνι, κι ύστερα μπήκα σε κάποιες θεραπείες, που όσο να ΄ναι έχουν τις παρενέργειές τους. Κόπωση βασικά. Μια αίσθηση μεγάλη αδυναμία», εξομολογήθηκε.

Δυο αστέρια σ’ ένα ρεσιτάλ

Δυο αστέρια σ' ένα ρεσιτάλ

Τατόι: Πρόσβαση με ένα «κλικ» στους πολιτιστικούς θησαυρούς του πρώην βασιλικού κτήματος (Photos)

