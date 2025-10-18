search
18.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

18.10.2025

Συναγερμός από ύποπτο σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

18.10.2025 13:04
Φωτογραφία αρχείου

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στη Χαριλάου Τρικούπη, κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στα Εξάρχεια, με την ΕΛ.ΑΣ. να αποκλείει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για σακίδιο το οποίο βρέθηκε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 66-68.

Στο σημείο αναμένονται πυροτεχνουργοί.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης, στη διασταύρωση των οδών Σόλωνος και Χαριλάου Τρίκουπη, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αραχώβης καθώς και στη διασταύρωση των οδών Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.

Περισσότερα σε λίγο…

