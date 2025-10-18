Γιώργος Παπαγιάννης: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο – Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο υπέτση ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος προσγειώθηκε άτσαλα στον αγώνα Εφές – Παναθηναϊκός.
Τα δυσάρεστα ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές, η οποία επίσης ενημέρωσε πως ο Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος έβγαλε τον ώμο του στο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εφές:
«Κατά τη διάρκεια του αγώνα όπου φιλοξενήσαμε τον Παναθηναϊκό AKTOR, ξεκίνησε η θεραπεία για τον Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στον αριστερό του ώμο, και ο παίκτης μας αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 3 εβδομάδες.
Ο Γεώργιος Παπαγιάννης, ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο εγγύς μέλλον για τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στο αριστερό του γόνατο, θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 8 μήνες.
Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και στους δύο παίκτες μας».
