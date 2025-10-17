search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Οι «πράσινοι» επικράτησαν άνετα με 95-81 της Αναντολού Εφές

PAO

Ο Παναθηναϊκός φύλαγε την πιο… καλοκουρδισμένη σε άμυνα και επίθεση εμφάνιση του για την Πόλη, εκεί όπου ολοκλήρωσε δίχως απώλειες την «διαβολοβδομάδα» και βελτίωσε το ρεκόρ του στην εφετινή Euroleague σε 4-1.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 95-81 της Αναντολού Εφές, για την 5η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα, που είδε δύο παίκτες της να βγαίνουν νοκ άουτ κατά τη διάρκεια του ματς (ο Οσμάνι τραυματίστηκε στον ώμο και ο Παπαγιάννης στο αριστερό γόνατο), να υποχωρεί στο 2-3.

Μετά το πρώτο ημίχρονο, το οποίο συνδυάστηκε από την κυριαρχική εμφάνιση του Ομέρ Γιούρτσεβεν μέσα στη ρακέτα, το… νεύρο του Τσέντι Όσμαν και από τον έλεγχο των επιθετικών ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την εξαιρετική άμυνά του και με μαέστρο της δημιουργίας τον Κώστα Σλούκα (12 ασίστ), απάντησε με σερί 0-16, κλειδώνοντας το «διπλό» από το 32΄. Συγκεκριμένα, στο 27΄ και με το σκορ στο 52-57, το «τριφύλλι» έτρεξε αρχικά ένα σερί 0-12, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +17 (52-69), ενώ το διεύρυνε μέχρι το 32΄ στο 0-16, για το μη αναστρέψιμο 52-73!

Κι όλα αυτά σε μία βραδιά που ο Κέντρικ Ναν φορτώθηκε γρήγορα με 3 φάουλ (από το πρώτο ημίχρονο) και δεν κατάφερε να προσφέρει τα… συνηθισμένα, όντας φανερά εκνευρισμένος από τη διαιτησία.

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Τσέντι Όσμαν με 29 πόντους και career high, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, 11 ο Τζέριαν Γκραντ και 10 ο Ρισον Χολμς.

Από την Αναντολού Εφές, ο Σέιν Λάρκιν με 18 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95.

1 / 3