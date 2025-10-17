Σύλληψη Βιλντόζα-Τάσιτς: Σοκάρει η τραυματιοφορέας – «Με άρπαξε από τον λαιμό, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Σοκάρει η κατάθεση της τραυματιοφορέως, Τιτσιάνα Ντ’ Αντόνιο, που όπως καταγγέλλει δέχθηκε επίθεση από τον αργεντινό μπασκετμπολίστα, Λούκα Βιλντόζα και τη σύζυγό του και παίκτρια βόλεϊ, Μιλίτσα Τάσιτς, στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Μιλώντας στην La Repubblica, η 55χρονη κ. Ντ’ Αντόνιο είπε: «Ο οδηγός μάς έδειξε με το δάχτυλο. Η Mercedes που ήταν μπροστά μας εκείνη τη στιγμή έκανε μια στροφή από δεξιά προς τα αριστερά, μειώνοντας την ταχύτητά μας. Ρισκάραμε ακόμη και να τη χτυπήσουμε. Περάσαμε μπροστά του, αλλά επιτάχυνε και ο οδηγός μου είπε: “Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, θα καταλήξουμε να έχουμε ατύχημα”.

Έχω ύψος 1,60 μ. και ζυγίζω 55 κιλά, είμαι 55 ετών. Πλησίασα το παράθυρο, κατέβασε το τζάμι και άρχισε να κάνει νοήματα με τα χέρια του. Μιλούσε ισπανικά, η κοπέλα που ήταν μαζί του αγγλικά. Του είπα σε σπαστά αγγλικά, “Είμαστε σε έκτακτη ανάγκη”.

Σε εκείνο το σημείο, βγήκε από το αυτοκίνητο. Όταν άνοιξε την πόρτα, μου επιτέθηκε. Με έπιασε από τον λαιμό, σηκώνοντάς με από το έδαφος, και άρχισα να ουρλιάζω. Η ψηλή, ξανθιά γυναίκα που ήταν μαζί του βγήκε επίσης από το αυτοκίνητο και μου τράβηξε τα μαλλιά. Είχα μια αλογοουρά και έσκυψα προς τα πίσω .Οι άλλοι εθελοντές που ήταν μαζί μας εν τω μεταξύ καλούσαν την αστυνομία να παρέμβει, αλλά είδα μια περίπολο των καραμπινιέρων να περνάει και τους σταμάτησα».

Ο αργεντινός πρώην άσος του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού (παίζει στην τοπική Βίρτους) και η βολεϊμπολίστρια από τη Σερβία, συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινικές κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Ερασιτέχνη: «Κάποιοι δεν θέλουν να φτιάξει το γήπεδο ο Σαββίδης»

Παναθηναϊκός: Για συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ κάνουν λόγο ισπανικά ΜΜΕ – Θέμα χρόνου οι υπογραφές

Euroleague: Θρυλική ανατροπή στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός, 95-94 την Μακάμπι Τελ Αβίβ