Παναθηναϊκός: Για συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ κάνουν λόγο ισπανικά ΜΜΕ – Θέμα χρόνου οι υπογραφές

Για συμφωνία του ισπανού τεχνικού, Ράφα Μπενίτεθ, με τον Παναθηναϊκό κάνουν λόγο ισπανικά ΜΜΕ, αναφέροντας παράλληλα πως είναι θέμα χρόνου να πέσουν και οι υπογραφές στα συμβόλαια.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, έχει πάρει «πάνω του» το θέμα, προχωρώντας σε απευθείας συζητήσεις με τον 65χρονο τεχνικό, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του (με τη… βοήθεια σε επίπεδο επαφών κι απ’ τον σύμβουλό του, Φράνκο Μπαλντίνι) και η πρόταση που έχει καταθέσει στον Μπενίτεθ, ξεπερνάει κάθε… προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.

Η ισπανική AS αναφέρει ότι οι απολαβές για εκείνον και τους συνεργάτες του αγγίζουν τα 5 εκατ. ευρώ ανά έτος. Ο ισπανός τεχνικός θα φέρει μαζί του στον Παναθηναϊκό έξι συνεργάτες.

H Estadio Deportivo γράφει ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε από τον Μάιο τον Μπενίτεθ. Παράλληλα η αγγλική Sun αναφέρει ότι ο Ισπανός ετοιμάζεται για εντυπωσιακή επιστροφή στους πάγκους σε ομάδα που είναι φιναλίστ του Πρωταθλητριών και γράφει για deal 11 εκατ. ευρώ.

Οι Ισπανοί αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους ότι ο Μπενίτεθ ταξίδεψε στην Αθήνα για να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, ενώ άλλες πηγές τονίζουν ότι το ραντεβού έγινε εκτός Ελλάδας.

To σίγουρο είναι ότι ο Μπενίτεθ θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής που θα δουλέψει σε ελληνική ομάδα. Θυμίζουμε ο 65χρονος είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές της τελευταίας 25ετίας. Δούλεψε σε μεγάλα κλαμπ όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Λίβερπουλ, η Ίντερ, η Τσέλσι, η Βαλένθια, η Νάπολι. Το 2005 οδήγησε τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του Champions League και το 2007 ήταν πάλι με τους Reds φιναλίστ στον τελικό της Αθήνας.

