Παναθηναϊκός: Για συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ κάνουν λόγο ισπανικά ΜΜΕ – Θέμα χρόνου οι υπογραφές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Για συμφωνία του ισπανού τεχνικού, Ράφα Μπενίτεθ, με τον Παναθηναϊκό κάνουν λόγο ισπανικά ΜΜΕ, αναφέροντας παράλληλα πως είναι θέμα χρόνου να πέσουν και οι υπογραφές στα συμβόλαια.
Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, έχει πάρει «πάνω του» το θέμα, προχωρώντας σε απευθείας συζητήσεις με τον 65χρονο τεχνικό, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του (με τη… βοήθεια σε επίπεδο επαφών κι απ’ τον σύμβουλό του, Φράνκο Μπαλντίνι) και η πρόταση που έχει καταθέσει στον Μπενίτεθ, ξεπερνάει κάθε… προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.
Η ισπανική AS αναφέρει ότι οι απολαβές για εκείνον και τους συνεργάτες του αγγίζουν τα 5 εκατ. ευρώ ανά έτος. Ο ισπανός τεχνικός θα φέρει μαζί του στον Παναθηναϊκό έξι συνεργάτες.
H Estadio Deportivo γράφει ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε από τον Μάιο τον Μπενίτεθ. Παράλληλα η αγγλική Sun αναφέρει ότι ο Ισπανός ετοιμάζεται για εντυπωσιακή επιστροφή στους πάγκους σε ομάδα που είναι φιναλίστ του Πρωταθλητριών και γράφει για deal 11 εκατ. ευρώ.
Οι Ισπανοί αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους ότι ο Μπενίτεθ ταξίδεψε στην Αθήνα για να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, ενώ άλλες πηγές τονίζουν ότι το ραντεβού έγινε εκτός Ελλάδας.
To σίγουρο είναι ότι ο Μπενίτεθ θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής που θα δουλέψει σε ελληνική ομάδα. Θυμίζουμε ο 65χρονος είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές της τελευταίας 25ετίας. Δούλεψε σε μεγάλα κλαμπ όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Λίβερπουλ, η Ίντερ, η Τσέλσι, η Βαλένθια, η Νάπολι. Το 2005 οδήγησε τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του Champions League και το 2007 ήταν πάλι με τους Reds φιναλίστ στον τελικό της Αθήνας.
Διαβάστε επίσης:
Euroleague: Θρυλική ανατροπή στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός, 95-94 την Μακάμπι Τελ Αβίβ
Παναθηναϊκός: Η πρόταση στον Ράφα Μπενίτεθ ξεπερνάει τα 4 εκ. ευρώ – Διορία δύο ημερών για να απαντήσει ζήτησε ο Ισπανός τεχνικός
Ο Ράφα Μπενίτεθ προ των πυλών του Παναθηναϊκού – Τι περιλαμβάνει η πρόταση στον Ισπανό τεχνικό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.