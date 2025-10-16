Παναθηναϊκός: Η πρόταση στον Ράφα Μπενίτεθ ξεπερνάει τα 4 εκ. ευρώ – Διορία δύο ημερών για να απαντήσει ζήτησε ο Ισπανός τεχνικός

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου με τον Ράφα Μπενίτεθ για αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ έχει πάρει «πάνω του» το θέμα του προπονητή, προχωρώντας σε απευθείας συζητήσεις με τον 65χρονο Ισπανό τεχνικό, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του (με τη… βοήθεια σε επίπεδο επαφών κι απ’ τον σύμβουλό του, Φράνκο Μπαλντίνι) και η πρόταση που έχει καταθέσει στον Μπενίτεθ, ξεπερνάει κάθε… προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.

Η πρόταση του Αλαφούζου προς τον Ισπανό, σύμφωνα με πληροφορίες, φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ «καθαρά» σε ετήσια βάση ή λίγο πάνω από 6 εκατ. ευρώ για τον επόμενο ενάμιση χρόνο. Παράλληλα στην πρόταση περιλαμβάνεται κι οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος (2027/28), ενώ το όλο ποσό θα ανέβει ακόμη περισσότερο -αν κάνει αποδεκτή την πρόταση ο Μπενίτεθ- και με το επιτελείο του το οποίο θα απαρτίζεται από 5 ή 6 άτομα.

Οι συζητήσεις του Αλαφούζου με τον Μπενίτεθ είναι σε πολύ καλό σημείο, ωστόσο όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο 65χρονος τεχνικός φέρεται να έχει ζητήσει δύο μέρες προθεσμία για να δώσει την οριστική απάντηση του, αν και οι ενδείξεις (γα την ώρα) συγκλίνουν προς θετική κατάληξη των συζητήσεων.

Τελειώνει ο Παπαδημητρίου, σε αναζήτηση και τεχνικού διευθυντή οι πράσινοι

Ο Μπενίτεθ, είναι επιλογή του νέου συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου, του Ιταλού Φράνκο Μπαλντίνι ο οποίος έχει πάρει επάνω του όλο το θέμα, μαζί με αυτό του τεχνικού διευθυντή.

Φαίνεται ότι ο Παπαδημητρίου είναι τελειωμένος και απλά μέσα στις επόμενες ημέρες θα προκύψει η επίσημη ανακοίνωση με την ταυτόχρονη ενημέρωση του αντικαταστάτη του.

Ο Ιταλός έχει αναλάβει και αυτό το κομμάτι, την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός κάνει και άλλες αλλαγές. Ήδη υπάρχει νέος εμπορικός διευθυντής, πριν λίγες ημέρες είχε ακουστεί το όνομα του πρώην προέδρου της ΕΠΟ Σοφοκλή Πιλάβιου, ενώ υπάρχουν φήμες και για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Λεωνίδα Μπουτσικάρη. Γενικότερα ο κ. Αλαφούζος θα αλλάξει όλο το οργανόγραμμα της ΠΑΕ, παραδεχόμενος έμμεσα ότι το προηγούμενο μοντέλο δεν είχε φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πάντως ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη θα πάει με τον Χρήστο Κόντη και δύσκολα αυτό θα αλλάξει και την Πέμπτη στο εκτός έδρας ματς με την Φέγενορντ στην Ολλανδία.

