Οι Μπακς έκαναν φάρσα με ψεύτικη αράχνη στους παίκτες τους: Η καθόλου ψύχραιμη αντίδραση του Γιάννη

Φάρσα στους παίκτες τους έκαναν οι Μιλγούοκι Μπακς λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν του NBA.

Η ομάδα των social media τους ζήτησε να ανοίξουν ένα ξύλινο κουτί, που δήθεν έκρυβε ένα δώρο, που προοριζόταν για αυτούς. Το κουτί όμως περιείχε μία ψεύτικη αράχνη.

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη θέα της αράχνης πετάχτηκε στον τοίχο, τυλίγοντας τα χέρια του στους ώμους του. Άλλοι συμπαίκτες τους που κατάλαβαν ότι η αράχνη ήταν ψεύτικη είχαν πιο ψύχραιμη αντίδραση.

