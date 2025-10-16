Οι Μπακς έκαναν φάρσα με ψεύτικη αράχνη στους παίκτες τους: Η καθόλου ψύχραιμη αντίδραση του Γιάννη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φάρσα στους παίκτες τους έκαναν οι Μιλγούοκι Μπακς λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν του NBA.
Η ομάδα των social media τους ζήτησε να ανοίξουν ένα ξύλινο κουτί, που δήθεν έκρυβε ένα δώρο, που προοριζόταν για αυτούς. Το κουτί όμως περιείχε μία ψεύτικη αράχνη.
Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη θέα της αράχνης πετάχτηκε στον τοίχο, τυλίγοντας τα χέρια του στους ώμους του. Άλλοι συμπαίκτες τους που κατάλαβαν ότι η αράχνη ήταν ψεύτικη είχαν πιο ψύχραιμη αντίδραση.
