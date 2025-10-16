search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

16.10.2025 19:41

Οι Μπακς έκαναν φάρσα με ψεύτικη αράχνη στους παίκτες τους: Η καθόλου ψύχραιμη αντίδραση του Γιάννη

16.10.2025 19:41
Φάρσα στους παίκτες τους έκαναν οι Μιλγούοκι Μπακς λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν του NBA.

Η ομάδα των social media τους ζήτησε να ανοίξουν ένα ξύλινο κουτί, που δήθεν έκρυβε ένα δώρο, που προοριζόταν για αυτούς. Το κουτί όμως περιείχε μία ψεύτικη αράχνη.

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη θέα της αράχνης πετάχτηκε στον τοίχο, τυλίγοντας τα χέρια του στους ώμους του. Άλλοι συμπαίκτες τους που κατάλαβαν ότι η αράχνη ήταν ψεύτικη είχαν πιο ψύχραιμη αντίδραση.

Διαβάστε επίσης

Συνελήφθη o Βιλντόζα και η σύζυγός του στην Ιταλία – Επιτέθηκαν σε διασώστες

Ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη «βόμβα» με Ράφα Μπενίτεθ – Στην Αθήνα ο Ισπανός τεχνικός, δεν επιβεβαιώνει ο σύλλογος

Η FIFA απέφυγε με… ντρίμπλα τη τοποθέτηση του Τραμπ για τις «ασφαλείς» πόλεις του Μουντιάλ 2026

xaritsis – zoi – androulakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… πηγαδάκι Ανδρουλάκη – Κωνσταντοπούλου – Χαρίτση στη Βουλή

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία προ των πυλών – Πού θα χτυπήσει, σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Πούτιν έδωσαν ραντεβού στη Βουδαπέστη: Προκαταρκτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα

liam payne – kate cassidy – new
LIFESTYLE

Λίαμ Πέιν: Το μήνυμα της συντρόφου του ένα χρόνο μετά τον θάνατό του – «Θα μου λείπεις για όλη μου τη ζωή»

sygkentrosi-palestine
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛ.ΑΣ. απαγόρευσε συγκέντρωση για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

