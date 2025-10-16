search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

16.10.2025 11:30

Ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη «βόμβα» με Ράφα Μπενίτεθ – Ήρθε στην Αθήνα ο Ισπανός τεχνικός!

16.10.2025 11:30
benitez

Ένα βήμα απ’ τη συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ είναι πλέον ο Παναθηναϊκός, με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό να είναι έτοιμος για να αναλάβει τα προπονητικά ηνία των «πράσινων» μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες απ’ την Ισπανία ο 63χρονος τεχνικός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα απ’ το πρωί της Πέμπτης (16/10) και είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο για τη θέση του προπονητή του «τριφυλλιού».

Το θέμα το χειρίστηκε αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ ο οποίος είχε επί προσωπικού συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ κι αποφάσισε να προχωρήσει το όλο θέμα, επιθυμώντας να «κλείσει» στον πάγκο του «τριφυλλιού» έναν προπονητή ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε επίπεδο πρωταθλητισμού και το «ειδικό βάρος» για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

