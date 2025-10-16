Ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη «βόμβα» με Ράφα Μπενίτεθ – Ήρθε στην Αθήνα ο Ισπανός τεχνικός!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα βήμα απ’ τη συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ είναι πλέον ο Παναθηναϊκός, με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό να είναι έτοιμος για να αναλάβει τα προπονητικά ηνία των «πράσινων» μέσα στα επόμενα 24ωρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες απ’ την Ισπανία ο 63χρονος τεχνικός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα απ’ το πρωί της Πέμπτης (16/10) και είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο για τη θέση του προπονητή του «τριφυλλιού».
Το θέμα το χειρίστηκε αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ ο οποίος είχε επί προσωπικού συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ κι αποφάσισε να προχωρήσει το όλο θέμα, επιθυμώντας να «κλείσει» στον πάγκο του «τριφυλλιού» έναν προπονητή ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε επίπεδο πρωταθλητισμού και το «ειδικό βάρος» για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό.
Διαβάστε επίσης:
Η FIFA απέφυγε με… ντρίμπλα τη τοποθέτηση του Τραμπ για τις «ασφαλείς» πόλεις του Μουντιάλ 2026
Euroleague: Επαγγελματική νίκη για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με σούπερ Χολμς, 91-85 τη Βιλερμπάν
Μουντιάλ: Οι 28 ομάδες που εξασφάλισαν ήδη το εισιτήριο για την τελική φάση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.