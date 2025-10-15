search
15.10.2025 10:19

Μουντιάλ: Οι 28 ομάδες που εξασφάλισαν ήδη το εισιτήριο για την τελική φάση

15.10.2025 10:19


Η Αγγλία έγινε χθες η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που εξασφάλισε τη θέση της στη τελική φάση του Μουντιάλ.

Παράλληλα, έκλεισαν και άλλα εισιτήρια από την Ασία και την Αφρική, με τα έθνη που έχουν κλείσει θέση για την διοργάνωση του 2026, να έχουν φτάσει τα 28.

Η Σαουδική Αραβία έμεινε στο 0-0 με το Ιράκ στην Τζέντα, στην τέταρτη φάση των ασιατικών προκριματικών, αλλά εξασφάλισε την πρόκρισή της. Θα είναι η έβδομη φορά που συμμετέχει στους τελικούς ενός παγκοσμίου κυπέλλου.

Στα τελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε, για τρίτη φορά στην ιστορία της, και η εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, η οποία στα προκριματικά της αφρικανικής ζώνης νίκησε με 3-0 την Κένυα στο Αμπιτζάν. Επίσης στο Μουντιάλ θα λάβει μέρος και η Σενεγάλη, η οποία νίκησε εύκολα, με δύο γκολ του Σάντιο Μανέ, τη Μαυριτανία με 4-0.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

  • Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ
  • Ευρώπη : Αγγλία
  • Ασία: Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία
  • Αφρική: Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.
  • Νότια Αμερική: Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη
  • Ωκεανία: Νέα Ζηλανδία

Προκριματικά τουρνουά Play-Off

Βολιβία, Νέα Καληδονία (2 από 6 ομάδες)

Οι θέσεις πρόκρισης

  • Ασία: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
  • Αφρική: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
  • Βόρεια και κεντρική Αμερική: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off
  • Νότια Αμερική L: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
  • Ωκεανία: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
  • Ευρώπη: 16 απευθείας θέσεις

H κλήρωση

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο “Kennedy Center” στην Ουάσινγκτον.

Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε από τις έξι συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.

1 / 3