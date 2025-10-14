search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

14.10.2025 08:55

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα γυρίσω στην Ελλάδα – Εδώ ξεκίνησα, εδώ θα τελειώσω» (Video)

14.10.2025 08:55
Μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Γρηγόρη Αρναούτογλου (13/10) με τον Greek Freak να μιλά τόσο για τη συγκλονιστική πορεία του στο μπάσκετ όσο και για τη ζωή του εκτός παρκέ.

Ο σούπερ σταρ του NBA άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του, αλλά και τον ρατσισμό που βίωσε ο ίδιος.  

«Πηγαίναμε οικογενειακά να πουλήσουμε πράγματα σε χωριά και ο πατέρας μου ήθελε να γυρίσουμε γρήγορα για να δούμε το “Πολύ την Κυριακή”. Δεν ντρέπομαι να δίνω συνεντεύξεις, δεν είναι κάτι μου με ευχαριστεί. Όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο μπάσκετ δεν σκεφτόμουν ότι θέλω να γίνω διάσημος. Όλο αυτό που έχει γίνει, είναι κάτι που δεν το περίμενα. Εγώ ήμουν καλός στο μπάσκετ και ήθελα σ’ αυτό να συγκεντρωθώ» είπε και πρόσθεσε:

«Υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων, δεν καταλάβαινα γιατί μου συμπεριφέρονταν έτσι. Προσπαθώ να σκέφτομαι όσους με αγαπούν και με στηρίζουν. Καταλαβαίνω ότι δεν αρέσω σε όλους και ότι υπάρχουν άνθρωποι που δε με συμπαθούν».

«Τα παιδιά μου είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου χάρισε ο Θεός»

Προτεραιότητα στη ζωή του εκτός από το μπάσκετ, είναι η οικογένειά του, τονίζει, επισημαίνοντας ότι επιδιώκει να περνά μαζί τους ποιοτικό χρόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Έχω βάλει προτεραιότητα στη ζωή μου την οικογένειά μου και το μπάσκετ. Η οικογένειά είναι πάντα πρώτη για μένα. Έχω μεγάλή πίστη στον θεό, πάντα είχα. Η μητέρα μου κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο, προσεύχεται και μετά το κλείνει» υπογραμμίζει, ενώ μιλώντας για την γυναίκα του, συγκινείται:

«Όταν είδα για πρώτη φορά τη Μαράια, μου θύμισε τη μητέρα μου. Ήταν χαμηλών τόνων και είχε πολύ θετική ενέργεια. Με τη Μαράια είμαστε μαζί δέκα χρόνια. Τη γνώρισα στο Las Vegas, όπου δούλευε στο NBA. Την είδα και σκέφτηκα πως θα μπορούσα να τη φανταστώ ως γυναίκα μου. Άρχισα να μιλάω μαζί της και ήρθε σε ένα ταξίδι με την οικογένειά μου. Την αγάπησαν αμέσως η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα σπίτι και τελικά, εκείνη που παντρεύτηκα. Προσπαθώ, όταν έχω ελεύθερο χρόνο, να τον περνάω με τα παιδιά μου, γιατί ταξιδεύω πάρα πολύ μέσα στη σεζόν και είμαι μακριά τους. Πολλές φορές όταν είμαι με την οικογένειά μου ζητάω από τον κόσμο να το σεβαστούν, κάποιοι το καταλαβαίνουν, αλλά κάποιοι ίσως παρεξηγούνται. Δεν θέλω η γυναικά μου και τα παιδιά μου να νιώθουν ότι δεν μπορούν να έχουν μια στιγμή ηρεμίας μαζί μου, αλλά όταν έρχεται μία κυρία και μου δίνει αγκαλιά είναι υπέροχο. Το 2016, αν η μητέρα μου έλεγε ότι δεν της αρέσει η Μαράια, δεν θα μπορούσα να είμαι μαζί της. Τώρα όμως, αποκλείεται – είναι η γυναίκα της ζωής μου. Τα παιδιά μου είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου έχει χαρίσει ο Θεός. Αν μας έχει καλά, ίσως κάνουμε και πέμπτο παιδάκι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Στον αγώνα με την Τουρκία είχαμε μια πολύ κακή μέρα»

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αναφέρθηκε και στον αγώνα της Ελλάδας με την Τουρκία στα ημιτελικά του Eurobasket, επισημαίνοντας ότι ήταν μια πολύ κακή μέρα για την Εθνική και ότι η αντίπαλη ομάδα ήταν αντικειμενικά καλύτερη.

«Στον αγώνα με την Τουρκία είχαμε μια πολύ κακή μέρα. Η Τουρκία ήταν πολύ καλύτερη ομάδα, είχε 5 παίκτες του NBA. Σίγουρα, αν παίζαμε καλύτερα, δεν θα μας κέρδιζαν με 25 πόντους, θα μας κέρδιζαν με πέντε, μπορεί να ήταν κοντά το ματς ή ποτέ δεν ξέρεις. Το ότι βγήκαν δεύτεροι, το αξίζουν πραγματικά, ήταν πάρα πολύ καλοί» τόνισε.

«Εδώ Ελλάδα ξεκίνησα, εδώ θα τελειώσω»

Τέλος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επισημαίνει ότι επιθυμία του είναι να ζήσει στην Ελλάδα και το μεγάλο του όνειρο να κλείσει την καριέρα του σε ελληνική ομάδα. «Εδώ ξεκίνησα, εδώ θα τελειώσω» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

