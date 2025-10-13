search
13.10.2025 18:19

Η επιστολή του Ολυμπιακού προς τον ΕΣΑΚΕ, με την οποία πρότεινε να μη γίνει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο

13.10.2025 18:19
olympiakos-panathinaikos-basket

Μία ημέρα μετά από την νίκη του επί του Παναθηναϊκού και την οργή Αταμάν για τη διαιτησία στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν 2025/26, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε προς τον ΕΣΑΚΕ πριν από την κλήρωση του πρωταθλήματος.

Με αυτή την επιστολή ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, Νίκος Λεπενιώτης, είχε ζητήσει να μην οριστεί αγώνας με τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο, να μην οριστεί ντέρμπι πριν ή μετά από διπλή εβδομάδα στη EuroLeague, για την “καλύτερη προβολή του ελληνικού πρωταθλήματος στο εξωτερικό“.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής:

“Εν όψει της κλήρωσης-ορισμού των αγωνιστικών του πρωταθλήματος Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025/26 και μετά από επεξεργασία μιας σειράς δεδομένων για την βέλτιστη εικόνα του πρωταθλήματος και την διεξαγωγή των αγώνων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, καταθέτουμε μια σειρά από προτάσεις αναφορικά με το σύνολο των αγώνων αλλά και ειδικότητα των αγώνων της ομάδας μας με την ΠΑΟ για την κανονική περίοδο:

Θεωρούμε ότι ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η ώρα τέλεσης του κάθε εντός έδρας αγώνα της κάθε ομάδας. Πιστεύουμε ότι η ημέρα και η ώρα θα πρέπει να είναι η ίδια, όταν φυσικά είναι εφικτό καθώς είναι πολύ σημαντικό για το «χτίσιμο» της σχέσης με τους φιλάθλους, με την τηλεόραση και γενικά με την αγορά. Χρειάζεται μια σταθερή ώρα για όλες τις ομάδες και θα πρέπει να προσπαθήσουμε για αυτό για όλες τις ομάδες. Οπότε καλό θα είναι να δοθεί από την κάθε ομάδα, με μια σειρά προτεραιότητας, 3 επιθυμητές ημέρες και ώρες των εντός έδρας αγώνων, φυσικά σύμφωνα με τις επιταγές και το πλάνο της ΕΡΤ.

Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής πραγματοποίησης των αγώνων της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με τον ΠΑΟ και για την καλύτερη προώθηση αυτών των αγώνων που αποτελούν διαφήμιση και προβολή για όλο το Ελληνικό Πρωτάθλημα στο εξωτερικό, προτείνουμε στο πλαίσιο του ιδανικού σχεδιασμού, να ενταχθούν τα παρακάτω κριτήρια στον ορισμό των 2 αγώνων της κανονικής περιόδου:

Να υπάρχει απόσταση 20-25 ημερών των αγώνων από τους ήδη ορισμένους αγώνες στην Ευρωλίγκα.

Να μην οριστούν αγώνες εντός του Οκτωβρίου (λόγω βεβαρυμμένου προγράμματος στην Ευρωλίγκα και μετά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα).

Να μην οριστούν οι αγώνες πριν ή μετά από διπλή εβδομάδα με αγώνες στην Ευρωλίγκα.

Θεωρούμε ότι τα κριτήρια αυτά, θα βοηθήσουν στον ορισμό των αγώνων αυτών στα καλύτερα δυνατά χρονικά σημεία εντός της κανονικής περιόδου, έτσι ώστε να απολαύσουν όλοι οι φίλαθλοι, εντός και εκτός Ελλάδας, αυτές τις μεγάλες μάχες μεταξύ των 2 ομάδων.

Ευελπιστούμε να γίνει αποδεκτή η πρόταση μας“.

1 / 3