Προκριματικά Μουντιάλ: Η Σκωτία κέρδισε την Λευκορωσία (2-1) και γίνεται φαβορί για την πρόκριση

Μετά την εθνική μας ομάδα, η Σκωτία κέρδισε και την Λευκορωσία με 2-1 στη Γλασκώβη και πλέον έχει τον πρώτο λόγο για την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ.

Οι Σκωτσέζοι ακόμη και σε περίπτωση νίκης της Δανίας αργότερα απόψε, θα έχουν να αντιμετωπίζουν τους Δανούς στην έδρα τους, έχοντας αποσπάσει ισοπαλία στην Κοπεγχάγη, στη πρεμιέρα των προκριματικών.

Η νίκη τους κάνει επιτακτική την ανάγκη για νίκη και μόνο της εθνικής μας ομάδας, αν θέλει να μείνει στο κυνήγι έστω της δεύτερης θέσης που οδηγεί σε μπαράζ.

Οι Λευκορώσοι που μέχρι σήμερα είχαν εξελιχθεί σε «σάκο του μποξ» στον 3ο όμιλο, έδωσαν μεγάλη μάχη πάντως, όμως δεν κατάφεραν να πάρουν τον πρώτο τους πόντο στη διοργάνωση.

