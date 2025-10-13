Εθνική: Αποτυχία ο πρόωρος αποκλεισμός από το Μουντιάλ – Παραμένει στο «τιμόνι» ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς (videos)

Πικρό πρόωρο αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 γνώρισε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, μετά τη χθεσινή ήττα με 3-1 από τη Δανία στην Κοπεγχάγη.

Η «γαλανόλευκη» κατέρρευσε μέσα σε 1, 5 λεπτό δεχόμενη δύο γκολ από τους «Βίκινγκ». Τα γκολ των Δανών, που θα διεκδικήσουν με τη Σκωτία την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση, πέτυχαν οι Χόιλουντ (22΄), Άντερσεν (40΄) και Ντάμσγκααρντ (41΄). Μείωσε για την Ελλάδα ο Χρήστος Τζόλης στο 63΄.

Έτσι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά την τρίτη διαδοχική ήττα της στον 3ο όμιλο της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, έμεινε κολλημένη στους 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση, βλέποντας και τις τελευταίες ελπίδες της για πρόκριση στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού του ερχόμενου καλοκαιριού, να εξανεμίζονται.

Πλέον, με δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε, η Εθνική μας δεν προλαβαίνει να φτάσει Δανία και Σκωτία, οι οποίες έχουν μαζέψει από 10 βαθμούς και θα παλέψουν για την πρωτιά, η οποία δίνει και το απευθείας εισιτήριο για το Μουντιάλ (ο δεύτερος θα παίξει σε μπαράζ πρόκρισης).

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Σκωτία-Λευκορωσία 2-1

Δανία-Ελλάδα 3-1

Η επόμενη (5η) αγωνιστική (15/11):

Ελλάδα-Σκωτία (21:45)

Δανία-Λευκορωσία (21:45)

Η βαθμολογία του ομίλου:

Δανία 10 (12-1) Σκωτία 10 (7-2) Ελλάδα 3 (7-10) Λευκορωσία 0 (2-15)

Παραμένει στο «τιμόνι» ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Αμέσως μετά το ματς, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα Γιοβάνοβιτς και πως η Ομοσπονδία στηρίζει τον έμπειρο προπονητή.

Μάλιστα οι δύο άνδρες είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, όπου έγινε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησης του έμπειρου τεχνικού και φυσικά ούτε αποχώρησής του.

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς λίγο μετά το τέλος του αγώνα με τη Δανία στις οποίες τόνισε ότι χρειάζεται χρόνο για να αναλύσει τι ακριβώς συνέβη σ’ αυτά τα τελευταία ματς που μας οδήγησαν στον αποκλεισμό από το Μουντιάλ ενώ στη συνέντευξη Τύπου άφησε ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, παρόλο που λίγα λεπτά νωρίτερα ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης είχε ξεκαθαρίσει ότι για την Ομοσπονδία δεν υπάρχει θέμα προπονητή.

Γιοβάνοβιτς: «Δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει»

Στη συνέντευξη Τύπου, εξάλλου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά την παραμονή του, λέγοντας πως δεν είναι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει!

Αναλυτικά όσα είπε στους δημοσιογράφους:

Οι σκέψεις του μετά την ήττα και την επόμενη μέρα: «Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας. Νομίζω μία αποτυχία, μέσα σε έναν μήνα χάσαμε όλες τις ελπίδες μας να βρεθούμε το καλοκαίρι στην Αμερική. Το πιστεύαμε πάρα πολύ ότι είχαμε την δυνατότητα και την ποιότητα και αυτό το κάνει δυσκολότερο. Είναι πολύ νωρίς να τοποθετηθώ πάνω στην ερώτησή σας. Τα συναισθήματα είναι υπερβολικά απογοητευτικά. Σίγουρα θα υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε σε ό,τι αφορά τη συνέχεια. Είμαστε μία σοβαρή ομάδα. Τουλάχιστον αυτό που έχω ζήσει εγώ αυτόν τον χρόνο, με τους παίκτες, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τους υπόλοιπους. Σίγουρα θα χρειαστεί μία ανάλυση και συζήτηση για το μέλλον. Γιατί και οι ευθύνες, ως προπονητής, τις αισθάνομαι πολύ μεγάλες. Οσον αφορά τη συμπεριφορά των παικτών μου γενικά σε αυτή τη διαδικασία, είναι σχεδόν τέλεια. Σίγουρα θα χρειαστεί, όπως το κάνουμε πάντα, μία πολύ πιο σοβαρή συζήτηση όσον αφορά τη συνέχεια της Εθνικής».

Για τα θέματα που θέλει να συζητήσει: «Δεν είναι σωστό να τα εκφράσω εδώ. Όπως κάναμε πάντα στη διάρκεια της χρονιάς, είμαστε όλοι υπεύθυνα άτομα. Ένας αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μου με την ΕΠΟ, αλλά και τους παίκτες, με κάνει πολύ υπεύθυνο για τον αποκλεισμό. Πρέπει να γίνει μία ανάλυση των δεδομένων που υπάρχουν. Η Ελλάδα ανεξαρτήτως των παιχνιδιών που έχει μπροστά της, δυστυχώς δεν θα είμαστε σε κάποιους στόχους μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβρη. Σαν υπεύθυνα άτομα πρέπει να κάνουμε μία σοβαρή συζήτηση όσον αφορά την επόμενη μέρα. Γιατί η σημερινή ήταν μία που κανείς στη θέση μου δεν θέλει να ζήσει».

Για τη στήριξη από τον Γκαγκάτση: «Εγώ με αυτούς τους παίκτες, ο λόγος που πριν 3-4 μήνες ανανέωσα το συμβόλαιό μου, ήταν πρωτίστως λόγω της συνεργασίας και της πεποίθησης που είχα με τους παίκτες. Αλλά και τη διοίκηση της ΕΠΟ. Όμως είμαι προπονητής και πάντα η χαρά μου είναι να δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Όμως πρέπει να ξέρετε, το συμβόλαιό μου δεσμεύει εμένα, όχι την ΕΠΟ. Δεν είμαι εδώ για να περνάω τον χρόνο μου. Στο τέλος-τέλος, είμαι άνθρωπος που περνάω ευθύνες πολύ μεγάλες όσον αφορά την κατάσταση που είμαστε σήμερα».

Είναι η δεύτερη φορά σε ένα κρίσιμο παιχνίδι ξεκινάει καλά και το τελικό αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Ποια εξήγηση δίνει: «Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι των λαθών. Για μεγάλο διάστημα τον τελευταίο χρόνο, δεν είχαμε τέτοιου είδους επαναλαμβανόμενα φαινόμενα που είχαμε τον τελευταίο μήνα. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Η τελική ουσία είναι μία, ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ονειρευόμασταν και θέλαμε. Και, για αυτόν τον λόγο σαν προπονητής της ομάδας, είμαι ο κύριος υπεύθυνος για το πώς σκεφτόμαστε αγωνιστικά και το τι έπρεπε να κάνουμε, έχω τεράστια ευθύνη. Θεωρώ ότι οι παίκτες μου μπορεί να είναι υπό πίεση. Λάθη γίνονται και θα γίνουν. Για μένα το βασικό είναι και εγώ να κάνω μία περισσότερη ανάλυση για όσα έγιναν στα τελευταία παιχνίδια. Έχουν πολύ μεγάλο κόστος για μας για τον στόχο που είχαμε. Δεν θέλω να βρω δικαιολογία μέσα από αυτά τα λάθη. Μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Δεν είμαστε από τους ανθρώπους που σκέφτομαι τα λάθη που κάναμε. Οι παίκτες μπορούν να κάνουν λάθη για διαφορετικούς λόγους. Ποτέ δεν μπορώ να πω κάτι εναντίον αυτών των παιδιών. Τους λατρεύω».

Για το αν σκέφτεται να παραιτηθεί: «Σκέφτομαι να μιλήσω με τη διοίκηση όσον αφορά το τι κάναμε μέχρι τώρα και όλες τις δυνατότητες που έχει για να αποφασίσει για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει, αν το έκανα θα θεωρούσα τον εαυτό μου μη σοβαρό άνθρωπο. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έκανε τα πάντα για μένα για να μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση και αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση και η ΕΠΟ θα είναι αυτή που θα πάρει την απόφαση για το μέλλον. Είναι λογικό μετά από μία αποτυχία, δεν μπορώ εγώ σαν προπονητής να το ξεπεράσω και να πω ότι “δεν τρέχει τίποτα”. Εγώ καταλαβαίνω τον πρόεδρο, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι έτσι. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα από τη σημαντικότητα των στόχων που έχει μπροστά της. Εγώ θέλω να είμαι «ok» και απέναντι στους ποδοσφαιριστές μου και στην ΕΠΟ. Αυτό που θέλω εγώ είναι αν τη συζήτηση αυτή την κάνω τώρα ή μετά τους αγώνες που έχουμε».

Για το αν υπάρχει αισιοδοξία ότι η Εθνική μπορεί στο άμεσο μέλλον μπορεί να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις: «Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτή η Εθνική έχει πολλά θετικά στοιχεία για να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχει ένα κράμα παικτών, και από την παλιά φρουρά, που είναι πολύ αφοσιωμένοι και έχουμε και μία καινούργια φουρνιά που μέσα από αυτά τα παιχνίδια που ήταν σκληρά και για αυτούς, μπαίνουν σε μία καινούργια διαδικασία. Η αισιοδοξία πηγάζει από αυτά τα παιδιά. Και από τη συμπεριφορά τους και από το ταλέντο τους. Για μένα, όμως, είναι αποτυχία. Ένας λόγος που είχα έρθει στην Εθνική ήταν αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Γκαγκάτσης: Αποτυχία ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, παραχώρησε δηλώσεις μετά τη λήξη του αγώνα της Ελλάδας με τη Δανία, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό της Εθνικής από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ απ’ την 4η αγωνιστική των προκριματικών αποτελεί αποτυχία.

Κι αν δεν αποδεχθούμε οι ίδιοι τι είναι αποτυχία στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Κανείς δεν θα θυμηθεί ούτε πόσο άδικα χάσαμε στην Σκωτία, ούτε σήμερα τα ατομικά λάθη.

Στο τέλος αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα. Ούτε τις ευκαιρίες θα θυμάται κανείς, αλλά το γεγονός ότι το καλοκαίρι δεν θα είμαστε στις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά.

Σίγουρα υπάρχει μεγάλη στεναχώρια και απογοήτευση», είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Για να προλάβω οτιδήποτε κι αν ειπωθεί, και επειδή είναι ωραία η ανθρωποφαγία και η αρένα θέλει λίγο αίμα όταν υπάρχει αποτυχία, η διοίκηση στηρίζει πλήρως τον προπονητή.

Γι’ αυτό, μάλιστα, ανανέωσε και το συμβόλαιο ανεξαρτήτως αν θα πηγαίναμε ή όχι στο Μουντιάλ. Στηρίζει απόλυτα αυτά τα παιδιά γιατί το μέλλον είναι μπροστά τους.

Επόμενος στόχος είναι το Euro 2028 είτε μέσω Nations League είτε μέσω των προκριματικών.

Πριν απ’ αυτό, υπάρχουν δύο παιχνίδια με την Σκωτία και τη Λευκορωσία που θα πρέπει να τα κερδίσουμε γιατί η βαθμολογία είναι σημαντική για τις επόμενες κληρώσεις και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που μας στήριξε και θα μας στηρίζει».

