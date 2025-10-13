Οργή Αταμάν για τη διαιτησία στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ»

Ο Εργκίν Αταμάν επιτέθηκε στη διαιτησία του ντέρμπι των «αιωνίων» χθες, το οποίο ανέδειξε νικητή τον Ολυμπιακό.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, βλέποντας ορισμένες φάσεις αργότερα σε βίντεο, σχολίασε πως οι αντίπαλοι αμύνονταν σαν να αγωνίζονταν σε «ελληνορωμαϊκή πάλη», ενώ απόρησε πως δεν δόθηκε προς το τέλος του αγώνα φάουλ στον Σλούκα.

Συγκεκριμένα, στη φάση με τον Βεζένκοφ και τον Σορτς, έκανε λόγο για «ελληνορωμαϊκή πάλη, το νέο άθλημα που εφευρέθηκε στο μπάσκετ».

«Το τραγικό μέρος του βίντεο είναι ότι το φάουλ δόθηκε στον Σλούκα και ο αντίπαλος πήγε στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Και ναι, δεν είναι αστείο. Γίναμε μάρτυρες της εφεύρεσης ενός νέου αθλήματος: της ελληνορωμαϊκής πάλης σε γήπεδο μπάσκετ. Μία πρωτιά στην παγκόσμια ιστορία» σχολίασε ειρωνικά.

