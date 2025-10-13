search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 23:59
13.10.2025 23:22

Λαμίν Γιαμάλ: Η Μπαρτσελόνα αρνήθηκε μυθική πρόταση της Αλ Χιλάλ για το αστέρι της

13.10.2025 23:22
yamal lamine

Η Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντσάγκι κατέθεσε πρόταση-μαμούθ στην Μπαρτσελόνα για την απόκτησή του Λαμίν Γιαμάλ. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας προσφέρει 400 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ντύσει με τη φανέλα της το ταλέντο των Καταλανών και αστέρι της εθνικής Ισπανίας, την οποία οδήγησε στον ευρωπαϊκό τίτλο πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο.

Όπως αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα Fichajes.net, ο αραβικός σύλλογος έχει ήδη επικοινωνήσει με την Μπαρτσελόνα, η οποία, ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει απορρίψει την προσφορά.

«Ο Γιαμάλ δεν πωλείται» λένε από την Καταλονία: ο 18χρονος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2031, το οποίο περιλαμβάνει σταθερό μισθό περίπου δέκα εκατομμυρίων ευρώ, συν ένα μπόνους υπογραφής είκοσι πέντε εκατομμυρίων που κατανέμεται σε έξι χρόνια.

Ο Γιαμάλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός δράσης με τραυματισμό που τον ανάγκασε να χάσει τόσο τον τελευταίο αγώνα της Μπαρτσελόνα στη La Liga (ήττα με 4-1 στη Σεβίλη), όσο και την κλήση της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τις αναμετρήσεις με Γεωργία και Βουλγαρία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Στόχος του τεχνικού των «μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, είναι να ρισκάρει όσο το δυνατόν λιγότερο, για να έχει τον Γιαμάλ διαθέσιμο για το “El Clásico” στις 26 Οκτωβρίου, πέντε ημέρες μετά το ματς με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της league phase του Champions League.

