Euroleague: Με πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ

Το απαιτητικό πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό συνεχίζεται, αφού μετά τους αγώνες του με την Ντουμπάι, με τον Παναθηναϊκό και με την Αναντολού Εφές μέσα σε 5 ημέρες, αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Βελιγράδι (16/10, 22:00), για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Τις νίκες επί των Ντουμπάι και Παναθηναϊκού ακολούθησε η ήττα από την Εφές στις λεπτομέρειες (82-78), στο ΣΕΦ, την Τρίτη (14/10)… με την ενέργεια ν’ αποτελεί το βασικό πρόβλημα των παικτών του Ολυμπιακού, στο β΄ μέρος και δη των Σάσα Βεζένκοφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς από πλευράς «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλη επιλογή δηλαδή παρά ν’ αγωνιστεί για άλλη μία φορά, και κόντρα στη Μακάμπι, με σημαντικές απουσίες στα γκαρντ.

Ο Φρανκ Νιλικίνα ξεκινά βασικός στον «άσο» από το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα στη Euroleague (κόντρα στην Ντουμπάι) και κάνει ό,τι μπορεί από πλευράς του στην οργάνωση αλλά και στην εκτέλεση (σημείωσε 9 πόντους, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και μάζεψε 1 ριμπάουντ σε 29 λεπτά συμμετοχής κόντρα στην Εφές).

Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 2-2 μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές, αλλά η επόμενη αντίπαλός του, Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται σε χειρότερη θέση, αφού μετρά 1 νίκη και 3 ήττες.

Μία σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες δείχνει πως στα πρώτα τέσσερα ματς στη Euroleague της τρέχουσας σεζόν, ο Ολυμπιακός υπερέχει στα ριμπάουντ, με 40,5 μέσο όρο έναντι 31,8 των Ισραηλινών, οι οποίοι όμως τα πάνε καλύτερα σε ασίστ και κλεψίματα. Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Κάτας μοιράζουν 21,8 ασίστ μ.ο. (16,5 μ.ο. ο Ολυμπιακός) και έχουν 9,3 μ.ο. έναντι 6,8 μ.ο. των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός, αν και δεν έχει παίξει ακόμη την άμυνα που έχει συνηθίσει τους φιλάθλους του κάθε σεζόν, δέχεται 8,5 πόντους λιγότερους μέσο όρο εν συγκρίσει με τη Μακάμπι.

Την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός θα διευθύνουν οι Χουάν Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ζόρντι Αλιάγα (Ισπανία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).

Διαβάστε επίσης:

Ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη «βόμβα» με Ράφα Μπενίτεθ – Ήρθε στην Αθήνα ο Ισπανός τεχνικός!

Η FIFA απέφυγε με… ντρίμπλα τη τοποθέτηση του Τραμπ για τις «ασφαλείς» πόλεις του Μουντιάλ 2026

Euroleague: Επαγγελματική νίκη για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με σούπερ Χολμς, 91-85 τη Βιλερμπάν