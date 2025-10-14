Euroleague: Ο Ολυμπιακός προδόθηκε από τα 6,75 στο ΣΕΦ γνωρίζοντας την δεύτερη ήττα του, 78-82 από την Εφές

Ο Ολυμπιακός «προδόθηκε» από τα 6,75 (9/26 τρίποντα) και είδε την Αναντολού Εφές να τον υποχρεώνει στη δεύτερη ήττα του στην εφετινή Euroleague. Οι Πειραιώτες «έπεσαν» με το τελικό 78-82 από την τουρκική ομάδα στο ΣΕΦ, για την 4η αγωνιστική, με τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο σερί ήττες (ρεκόρ 2-2).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αστόχησε σε κρίσιμο σουτ στα 23΄΄ κι ενώ το σκορ ήταν 78-79, ενώ και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε τρίποντο στην τελευταία επίθεση των «ερυθρόλευκων».

O αγώνας ήταν… θρίλερ στην εξέλιξή του, με 18 αλλαγές στο προβάδισμα! Μετά το 12-2 χάρη σε 3/3 τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, η Εφές προσπέρασε με +10 (31-41), για να βελτιωθεί αμυντικά ο Ολυμπιακός να προσπεράσει και έκτοτε να γίνει ένα κλειστό ματς μέχρι το τέλος.

Ο Ολυμπιακός που μετά τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» την Κυριακή (12/10) είδε τους βασικούς παίκτες του να μένουν από ενέργεια (Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ) υποχώρησε στο 2-2, ενώ η Εφές που απέφυγε μία Τρίτη διαδοχική ήττα ανέβηκε στο 2-2.

Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε 14 πόντους με 4/5 τρίποντα, 13 ο Ουόρντ με 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Βεζένκοφ είχε 12 πόντους (0/3 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ, ενώ στους 11 του 1ου δεκαλέπτου έμεινε ο Ντόρσεϊ. Ο Νιλικίνα τέλειωσε το ματς με 9 πόντους, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, έγινε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές, μόλις ο 5ος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που έφτασε τις 400 συμμετοχές (Σέρχιο Γιουλ 450, Κώστας Σλούκας 429, Κάιλ Χάινς 425 και Σέρχιο Ροντρίγκεθ 405).

Ρεκόρ καριέρας στη Euroleague με 20 πόντους έκανε ο Αμερικανός φόργουορντ της Αναντολού Εφές Κόουλ Σουάιντερ με 4/7 τρίποντα. Ο Σέιν Λάρκιν σημείωσε 18 πόντους με 4/4 τρίποντα. Ο παίκτης που έκρινε το ματς Ιζάια Κορντινιέ σημείωσε 10 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, ενώ 11 πόντους πέτυχε ο Πι Τζέι Ντόζιερ.

Στη λίστα των τραυματιών για τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Ουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς, ενώ εκτός για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν θα βρίσκεται ο Μουσταφά Φαλ.

Τα δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82

Σε αναμετρήσεις για την 4η αγωνιστική στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 78-82

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 69-93

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 88-79

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 71-92

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός–Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15

Βαλένθια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μονακό (Μονακό)

Παρί (Γαλλία)–Μπασκόνια (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-1

Μονακό (Μονακό) 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1

Βαλένθια (Ισπανία) 2-1

Παναθηναϊκός 2-1

Παρί (Γαλλία) 2-1

Παρτιζάν (Σερβία) 2-1

Ολυμπιακός 2-2

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-2

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-2

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 2-2

Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-3

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-3

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-3

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3

