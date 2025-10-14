H ήττα της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου με 3-1 από τη Δανία στην Κοπεγχάγη έβαλε τέλος στα όνειρά μας για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στο οικοδόμημα που χτίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η πίκρα και η απογοήτευση είναι μεγάλη, καθώς μιλάμε για 100% αποτυχία. Μία ακόμη αποτυχία που έρχεται να προστεθεί στο ενεργητικό μας. Μετά από πολλά χρόνια έχουμε ένα πολύ αξιόλογο σύνολο παιχτών και έναν προπονητή που διψά για διάκριση. Οι προσδοκίες για αυτή την ομάδα ήταν, είναι και θα είναι πολύ υψηλές. Πρώτα απ’ όλα, από τα μέλη της Εθνικής (τους παίχτες, το προπονητικό επιτελείο και τα στελέχη της ΕΠΟ), αλλά και από τους φιλάθλους που πίστεψαν ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε.

Ίσως γι’ αυτό με το που τελείωσε το παιχνίδι της Εθνικής με τη Δανία, ξεκίνησε ένα ανελέητο και ίσως αδικαιολόγητο ξέσπασμα του κόσμου, αλλά και διάφορων ΜΜΕ ενάντια στον προπονητή της ομάδας, καθώς ούτε λίγο, ούτε πολύ, ζήτησαν την απόλυση ή την παραίτησή του.

Μάλλον πολλοί ξεχνάνε σε τι κατάσταση παρέλαβε την Εθνική Ομάδα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μάλλον ξεχνάνε ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την εποχή που η ομάδα δεν βλεπόταν και έχανε ακόμη και από τα Νησιά Φερόε. Μάλλον ξεχνάνε ότι η Ελλάδα δεν είναι καμία υπερδύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ούτε έχουμε καμία φοβερή ποδοσφαιρική σχολή ή νοοτροπία. Μάλλον ξεχνάνε ότι επί ημερών Γιοβάνοβιτς η ομάδα έπαιξε ίσως το πιο κυριαρχικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο των τελευταίων ετών. Μάλλον ξεχνούν ότι ο κόσμος ξαναγύρισε στο γήπεδο γεμάτος χαρά και προσδοκίες γι’ αυτό το σύνολο.

Και το βασικότερο απ’ όλα. Μάλλον ξεχνούν ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες στον αθλητισμό έρχονται μετά από μεγάλες αποτυχίες. Παραδείγματα άπειρα. Από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στην εποχή προ Ρεχάγκελ όπου σχεδόν δεν υπήρχαμε στον παγκόσμιο χάρτη έως και την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ που φέτος κόντρα σε όλα τα προγνωστικά μας έκανε ξανά υπερήφανους με το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket.

Η στήριξη στον Ιβάν και η σκληρή κριτική

Κατανοώ την κριτική στον προπονητή, αφού και ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς παραδέχτηκε ότι έκανε λάθη, αλλά μη στήνουμε στον τοίχο έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένα από που πέρασε (ΑΠΟΕΛ, Παναθηναϊκός, Εθνική Ομάδα), άφησε σημαντικό έργο και παρακαταθήκη. Παράλληλα, είναι από τους ελάχιστους coach που πέρασαν από τον πάγκο της Εθνικής και γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα Γιοβάνοβιτς και πως η Ομοσπονδία στηρίζει τον έμπειρο προπονητή, τη στιγμή που το συμβόλαιό του λήγει το 2028.

Μάλιστα οι δύο άνδρες είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, όπου έγινε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησης του σέρβου τεχνικού και φυσικά ούτε αποχώρησής του.

Αλλά και ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά την παραμονή του, λέγοντας πως δεν είναι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει. Ίσα-ίσα που η συγκεκριμένη αποτυχία θα τον πεισμώσει και θα τον κάνει ακόμη καλύτερο. Ο ίδιος πρώτα απ’ όλους θέλει να πετύχει μια μεγάλη πρόκριση με την Εθνική. Οπότε ας περιμένουμε λίγο ακόμη, γιατί φαίνεται ότι στην ομάδα χτίζεται κάτι καλό.

Η νέα αυτή φουρνιά παιχτών δείχνει ότι έχει μεγάλες προοπτικές, αφού πολλά από αυτά τα παιδιά παίζουν στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, ενώ είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο αξιόλογες περιπτώσεις, ιδιαίτερα μεσο-επιθετικά.

Κάτι που φάνηκε στις 2 τελευταίες εμφανίσεις της Εθνικής τόσο απέναντι στη Σκωτία, όσο και απέναντι στη Δανία. Και στα δύο παιχνίδια η Εθνική ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική. Θα μπορούσε κάλλιστα αν όχι να κερδίσει, σίγουρα να πάρει την ισοπαλία. Το ποδόσφαιρο εξάλλου δεν είναι σε καμία περίπτωση το πιο δίκαιο άθλημα και αυτά που μας στέρησε η τύχη στα 2 παιχνίδια σίγουρα κάποια στιγμή θα μας τα δώσει πίσω! Το υλικό και οι προϋποθέσεις υπάρχουν, οπότε ας περιμένουμε.

Οι συνεχείς χαμένες προκρίσεις

Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κατάφερε για τελευταία φορά να προκριθεί στα τελικά μεγάλης διοργάνωσης πριν 11 χρόνια, όταν και βρέθηκε στα γήπεδα της Βραζιλίας για το Μουντιάλ του 2014.

Από το έπος του Euro 2004 έως τη Βραζιλία το 2014, η Ελλάδα ήταν επίσης παρούσα στο Euro 2008, το Euro 2012 και το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής το 2010. Είχε απουσιάσει μόνο από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας το 2006.

Από το 5/6 το διάστημα 2004-2014, προσγειωθήκαμε απότομα στο 0/6 το διάστημα 2016-2026 μετά και τον τελευταίο αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής.

Έτσι, η «γαλανόλευκη» θα πρέπει να περιμένει την ευκαιρία της για το Euro 2028, όντας πιο έμπειρη και σίγουρα καλύτερα προετοιμασμένη. Εκεί θα είναι και το μεγάλο Crash test για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αν βρίσκεται ακόμη στον πάγκο της «γαλανόλευκης».

Οι συνεχόμενες αποτυχίες της Εθνικής στα προκριματικά:

Euro 2016

Μουντιάλ 2018

Euro 2020

Μουντιάλ 2022

Euro 2024

Μουντιάλ 2026

Η Εθνική δεδομένα απέτυχε, αλλά επειδή οι παίκτες και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωρίζουν ότι αυτή η ομάδα δεν έχει πιάσει το ταβάνι της, θα συνεχίσουν να παλεύουν για να φτάσουν σε μια μεγάλη διοργάνωση και να κάνουν ξανά τους Έλληνες περήφανους.

Το να ξεκινά μια απαξίωση παικτών και προπονητή είναι το λιγότερο ανούσιο και άτοπο. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά ο Γιοβάνοβιτς έχει τις ικανότητες και κυρίως μετά την αποτυχία θα έχει κι ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο.

