Προκριματικά Μουντιάλ: Εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο για την Εθνική κόντρα στη Δανία (3-1) – Live η εξέλιξη του αγώνα

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά την ήττα από τη Σκωτία δεν έχει περιθώρια για γκέλα και το σημερινό ματς κόντρα στη Δανία είναι «τελικός» γι’ αυτήν.

Με νίκη μπαίνει ξανά στο κόλπο της πρόκρισης στο Μουντιάλ, ενώ σε περίπτωση ήττας αποχαιρετά κάθε πιθανότητα.

Οι 11αδες:

𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋𝐋𝐄𝐕𝐄𝐑𝐄𝐍 🫡



De 11 spillere der starter VM-kvalifikationskampen for Herrelandsholdet mod Grækenland i Parken 💪🏼



Kom så, Danmark 🇩🇰#ForDanmark pic.twitter.com/Es43h3ZYfa — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) October 12, 2025

Our starting lineup for today’s game 👆 pic.twitter.com/lt4X9JWCaI — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) October 12, 2025

Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:

63′ ΓΚΟΛ: Μειώνει η Εθνικη ωραία πάσα ο Μπακασέτας και κεραυνός του Τζώλη για το 3-1. Νεύρα Ιωαννίδη-Σμάιχελ στη συνέχεια

62′ Δοκάρι ο Μπακασέτας

52′ Σουτ Κρίστενσεν , μπλοκάρει ο Βλαχοδήμος

Ημίχρονο 3-0…

41′ ΓΚΟΛ: Απίστευτο, νέο τραγικό λάθος στην άμυνα, αυτή τη φορά ο Κουλιεράκης και ο Ντάμσγκαρντ κάνει το 3-0… Μέσα σε 1,5 λεπτό δύο γκολ

40′ ΓΚΟΛ: 2-0 η Δανία σε στατική φάση και πλέον το Μουντιάλ απομακρύνεται οριστικά. Ο Αντερσεν ανενόχλητος από φάουλ πετάχτηκε και έκανε τη κεφαλιά για να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του

29′ Μακρινό σουτ του Κρίστενσεν, με γροθιές δύσκολα ο Βλαχοδήμος

21′ ΓΚΟΛ: Κόντρα στη ροή του αγώνα 1-0 η Δανία με τον Ζαφείρη να κάνει τραγικό λάθος γυρίζοντας τη μπάλα προς το τέρμα και τον Χόιλουντ να σκοράρει με ωραίο πλασέ

14΄ Ο Ιωαννίδης φεύγει μόνος του από αριστερα, αργεί να πλασάρει και τελευταία στιγμή κόβουν σε κόρνερ οι Δανοί.

3΄Διπλή ευκαιρία με Μπακασέτα και Τσιμίκα, σε σώματα Δανών η μπάλα

Στα 40 δευτερόλεπτα ευκαιρία η Εθνική! Ο Τσιμίκας οριακά δε πρόλαβε τη μπάλα σε γύρισμα του Καρέτσα

Ξεκίνησε ο αγώνας

