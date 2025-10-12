search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 23:10
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 21:30

Προκριματικά Μουντιάλ: Εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο για την Εθνική κόντρα στη Δανία (3-1) – Live η εξέλιξη του αγώνα

12.10.2025 21:30
ethniki-omada

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά την ήττα από τη Σκωτία δεν έχει περιθώρια για γκέλα και το σημερινό ματς κόντρα στη Δανία είναι «τελικός» γι’ αυτήν.

Με νίκη μπαίνει ξανά στο κόλπο της πρόκρισης στο Μουντιάλ, ενώ σε περίπτωση ήττας αποχαιρετά κάθε πιθανότητα.

Οι 11αδες:

Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:

63′ ΓΚΟΛ: Μειώνει η Εθνικη ωραία πάσα ο Μπακασέτας και κεραυνός του Τζώλη για το 3-1. Νεύρα Ιωαννίδη-Σμάιχελ στη συνέχεια

62′ Δοκάρι ο Μπακασέτας

52′ Σουτ Κρίστενσεν , μπλοκάρει ο Βλαχοδήμος

Ημίχρονο 3-0…

41′ ΓΚΟΛ: Απίστευτο, νέο τραγικό λάθος στην άμυνα, αυτή τη φορά ο Κουλιεράκης και ο Ντάμσγκαρντ κάνει το 3-0… Μέσα σε 1,5 λεπτό δύο γκολ

40′ ΓΚΟΛ: 2-0 η Δανία σε στατική φάση και πλέον το Μουντιάλ απομακρύνεται οριστικά. Ο Αντερσεν ανενόχλητος από φάουλ πετάχτηκε και έκανε τη κεφαλιά για να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του

29′ Μακρινό σουτ του Κρίστενσεν, με γροθιές δύσκολα ο Βλαχοδήμος

21′ ΓΚΟΛ: Κόντρα στη ροή του αγώνα 1-0 η Δανία με τον Ζαφείρη να κάνει τραγικό λάθος γυρίζοντας τη μπάλα προς το τέρμα και τον Χόιλουντ να σκοράρει με ωραίο πλασέ

14΄ Ο Ιωαννίδης φεύγει μόνος του από αριστερα, αργεί να πλασάρει και τελευταία στιγμή κόβουν σε κόρνερ οι Δανοί.

3΄Διπλή ευκαιρία με Μπακασέτα και Τσιμίκα, σε σώματα Δανών η μπάλα

Στα 40 δευτερόλεπτα ευκαιρία η Εθνική! Ο Τσιμίκας οριακά δε πρόλαβε τη μπάλα σε γύρισμα του Καρέτσα

Ξεκίνησε ο αγώνας

Διαβάστε επίσης:

ΚΑΕ Ολυμπιακός στους οπαδούς της πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Δεν απαντάμε στις προκλήσεις»

Εξωγήινη η Γκρέτσεν Γουόλς – Κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ πεταλούδα

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με απουσίες το πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» στο ΣΕΦ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
evia11 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμου – 3 τραυματίες

trump_abbas_0210_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αμπάς θα πάει στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο για τη Γάζα

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Συνελήφθη «τσαντάκιας» με μοτοσικλέτα – Κυκλοφορούσε ως ντελιβεράς

Seismografos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ δυτικά από Κεφαλονιά και Λευκάδα

limeniko_pylos
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας έπεσε στη θάλασσα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας – Έρευνες για τον εντοπισμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 23:10
evia11 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμου – 3 τραυματίες

trump_abbas_0210_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αμπάς θα πάει στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο για τη Γάζα

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Συνελήφθη «τσαντάκιας» με μοτοσικλέτα – Κυκλοφορούσε ως ντελιβεράς

1 / 3