Γιοβάνοβιτς: «Με πειράζει η πολύ σκληρή κριτική – Θαυμάζω τους παίκτες»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη πριν τον «τελικό» της Ελλάδας με τη Δανία ρωτήθηκε για την κριτική μετά την ήττα από τη Σκωτία.

Όπως υποστήριξε ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, θαυμάζει τους παίκτες του και η κριτική προς αυτούς τον στενοχωρεί. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα θα παίξει στη Δανία, όπως ξέρει, με σύγχρονο τρόπο.

«Αγαπάμε τα αποτελέσματα. Η Ελλάδα το έχει αυτό. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Το ποδόσφαιρο είναι ζωντανό. Σαν προπονητής, έχω μάθει να λειτουργώ υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι θέμα η κριτική. Αν δεν κερδίζουμε, δεν διαβάζω καθόλου. Ξέρω τι θα γίνει. Περισσότερο με ενδιαφέρει η ομάδα, να μείνει σταθερή στις αξίες της. Έχουμε δημιουργήσει προσδοκίες στο γήπεδο. Πρέπει να είσαι έτοιμος για την πιο σκληρή κριτική. Μου αρέσει εμένα αυτό. Ξυπνάει τον εγωισμό σου.

Είναι από τα πράγματα που μου ταιριάζουν. Εκείνο που μπορεί να με πειράξει, είναι αν υπάρχει πολύ σκληρή κριτική για τους παίκτες. Έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ, όσον αφορά τη διάθεση των παικτών, το πόσο είναι αφοσιωμένοι είναι, τουλάχιστον στο θέμα του προπονητή και τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο. Τους θαυμάζω. Μου είναι περίεργο αν ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που δέχονται σκληρή κριτική. Κι εγώ τους ξέρω. Είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις μου, ή τον τρόπο λειτουργίας μου.

Δεν έχουμε να ζητήσουμε κάτι παραπάνω από τον κόσμο. Πάντα την αγαπούσαν την Εθνική οι φίλαθλοι. Έχει τη δυναμική η ομάδα, αλλά εάν δεν έχεις αποτελέσματα η απογοήτευση θα είναι μεγάλη. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε τον κόσμο για την στήριξη».

Για το τι χρειάζεται η Ελλάδα για τη νίκη: «Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι. Στη Γλασκώβη σε μεγάλη διάρκεια του ματς ήταν από τα πιο καλά μας παιχνίδια. Η Δανία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου, ο αγώνας μας πρέπει να είναι μία συνέχεια του ματς με τη Σκωτία.

Όμως, πρέπει ν’ αποφύγουμε τα λάθη που κάναμε με τη Σκωτία. Δεν ήταν λάθη που γίνονται συχνά. Μπορούν να συμβούν, αλλά δεν είναι συνηθισμένα. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Να έχουμε τα στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι με τη Δανία. Ο αντίπαλος δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με τον αγώνα στην Ελλάδα».

Για το αν θα γίνουν αλλαγές, παρά την καλή εικόνα στη Σκωτία: «Υπάρχει απογοήτευση όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στη Σκωτία. Έχουμε ακόμα μία προπόνηση, υπάρχουν σκέψεις κι ανάλογα με την αίσθηση που θα έχω για τους ποδοσφαιριστές… Δεν υπάρχει παίκτης που δεν θέλει ν’ αγωνιστεί ανεξάρτητα την κούραση. Έχω την τύχη να διαχειρίζομαι ένα πολύ καλό γκρουπ και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όπως κάνουμε εδώ κι έναν χρόνο».

Για το αν μπορεί η Εθνική να κάνει κάτι ανεξήγητο, όπως η Σκωτία εναντίον μας: «Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται και ειδικά στο επίπεδο των εθνικών ομάδων. Είναι παιχνίδια που γίνονται σε σύντομο διάστημα, δεν υπάρχει χρόνος για προετοιμασία. Η ποιότητα των παικτών είναι υψηλή, έτσι κάθε λάθος που οφείλεται σε έλλειψη συγκέντρωσης, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα

Σχετικά με τα έξι γκολ που δέχθηκε η Ελλάδα σε δύο αγώνες: «Η Εθνική δεν παίζει για την ισοπαλία. Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Στα δύο τελευταία παιχνίδια δεχθήκαμε έξι γκολ που είναι ανεπίτρετο για τους στόχους που έχουμε. Κάναμε σπάνια λάθη. Ατομικά. Τα πληρώσαμε. Είναι παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολλά τα γκολ

Ελπίζουμε στην τύχη, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτή. Πιστεύω πιο πολύ στην ικανότητα των παικτών μας παρά στην τύχη».

Τέλος, για το ματς Δανία – Σκωτία, όπου η φιλοξενούμενη πήρε την ισοπαλία με καλή άμυνα: «Το είδα το παιχνίδι. Δεν πρόκειται να παίξω όπως η Σκωτία εδώ, ανεξαρτήτως τους παίκτες. Τέτοια δεν μπορώ να κάνω».

