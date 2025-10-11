Λήξη συναγερμού: Κανονικά στους πάγκους τους ο Αταμάν και οι άλλοι 5 προπονητές – Η ανακοίνωση της ΓΓΑ

Λύθηκε το ζήτημα που δημιουργήθηκε με την παρουσία έξι προπονητών της Stoiximan GBL στους πάγκους των ομάδων τους και προκάλεσε αναστάτωση στις ομάδας ενόψει της 2ης αγωνιστικής.

ΕΣΑΚΕ και ΕΟΚ προχώρησαν σε διαβουλεύσεις με την Πολιτεία, ώστε να λυθεί το ζήτημα.

Με νέα ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ξεκαθάρισε πως καταργούνται οι αγκυλώσεις και οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό και το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Μάλιστα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν αναφέρει πως έχει καταθέσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, οπότε θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή.

Η ενημέρωση της ΓΓΑ:

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΓΓΑ, ένας προπονητής σε ομάδα της GBL για να καθίσει στον πάγκο ομάδας του πρωταθλήματος, πρέπει να εκδώσει κάρτα, στην οποία θα υπάρχουν πιστοποιητικά σχετικά με την ψυχική του υγεία, το ποινικό μητρώο του και άλλα ζητήματα.

Οι πέντε προπονητές που δεν διαθέτουν τις συγκεκριμένες τυπικές προδιαγραφές είναι οι προπονητές της ΑΕΚ (Σάκοτα), του Πανιωνίου (Παβίτσεβιτς), του Αμαρουσίου (Παπαθεοδώρου), του Κολοσσού (Καράσκο) και του ΠΑΟΚ (Ζντοβτς).

