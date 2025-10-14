Ιταλία: Διαμαρτυρίες και συνθήματα κατά του Ισραήλ πριν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Ούντινε (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πόλη Ούντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας, όπου η Ιταλία θα παίξει εναντίον του Ισραήλ σε αγώνα προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου αργότερα σήμερα, για να καταγγείλουν τις ισραηλινές καταχρήσεις εναντίον των Παλαιστινίων.
Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνέχισαν να καλούν την UEFA και τη FIFA να αποκλείσουν το Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά την εκεχειρία.
Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 421 ποδοσφαιριστές στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια και έχει καταστρέψει τις αθλητικές υποδομές στην περιοχή.
Το 2022, τόσο η FIFA όσο και η UEFA απέκλεισαν τη Ρωσία λίγες μέρες αφότου ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή της στην Ουκρανία.
Η εθνική ομάδα του Ισραήλ αντιμετώπισε επίσης διαμαρτυρίες όταν αντιμετώπισε τη Νορβηγία στο Όσλο το Σάββατο.
Διαβάστε επίσης:
Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Γιάννης Κόλλιας
Το «μαύρο κουτί» της Εθνικής Ομάδας: Η σκληρή κριτική στον Γιοβάνοβιτς, οι συνεχείς χαμένες προκρίσεις και η στήριξη της ΕΠΟ
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα γυρίσω στην Ελλάδα – Εδώ ξεκίνησα, εδώ θα τελειώσω» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.