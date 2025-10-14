search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 20:50
14.10.2025 20:33

Ιταλία: Διαμαρτυρίες και συνθήματα κατά του Ισραήλ πριν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Ούντινε (Video)

14.10.2025 20:33
udine

Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πόλη Ούντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας, όπου η Ιταλία θα παίξει εναντίον του Ισραήλ σε αγώνα προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου αργότερα σήμερα, για να καταγγείλουν τις ισραηλινές καταχρήσεις εναντίον των Παλαιστινίων.

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνέχισαν να καλούν την UEFA και τη FIFA να αποκλείσουν το Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά την εκεχειρία.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 421 ποδοσφαιριστές στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια και έχει καταστρέψει τις αθλητικές υποδομές στην περιοχή.

Το 2022, τόσο η FIFA όσο και η UEFA απέκλεισαν τη Ρωσία λίγες μέρες αφότου ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή της στην Ουκρανία.

Η εθνική ομάδα του Ισραήλ αντιμετώπισε επίσης διαμαρτυρίες όταν αντιμετώπισε τη Νορβηγία στο Όσλο το Σάββατο.

