Ιταλία: Διαμαρτυρίες και συνθήματα κατά του Ισραήλ πριν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Ούντινε (Video)

Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πόλη Ούντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας, όπου η Ιταλία θα παίξει εναντίον του Ισραήλ σε αγώνα προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου αργότερα σήμερα, για να καταγγείλουν τις ισραηλινές καταχρήσεις εναντίον των Παλαιστινίων.

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνέχισαν να καλούν την UEFA και τη FIFA να αποκλείσουν το Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά την εκεχειρία.

IMMAGINI DA #UDINE

Appena partito il corteo in città.

L'Italia sta per giocare a calcio con #Israele, che oggi ha già violato il cessate il fuoco uccidendo almeno 7 Palestinesi.#ItaliaIsraele #showIsraeltheredcard #assassENI #FIGC pic.twitter.com/suzDN7vGsq — Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) October 14, 2025

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 421 ποδοσφαιριστές στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια και έχει καταστρέψει τις αθλητικές υποδομές στην περιοχή.

Το 2022, τόσο η FIFA όσο και η UEFA απέκλεισαν τη Ρωσία λίγες μέρες αφότου ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή της στην Ουκρανία.

Mentre Meloni e Salvini hanno ridicolizzato le piazze di queste settimane, dalla manifestazione di oggi a Udine contro #ItaliaIsraele una richiesta chiara di pace e di giustizia per la Palestina e una richiesta al nostro governo e a tutte le istituzioni di fare la propria parte. pic.twitter.com/d3TgyK4fAs October 14, 2025

Η εθνική ομάδα του Ισραήλ αντιμετώπισε επίσης διαμαρτυρίες όταν αντιμετώπισε τη Νορβηγία στο Όσλο το Σάββατο.

Διαβάστε επίσης:

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Γιάννης Κόλλιας

Το «μαύρο κουτί» της Εθνικής Ομάδας: Η σκληρή κριτική στον Γιοβάνοβιτς, οι συνεχείς χαμένες προκρίσεις και η στήριξη της ΕΠΟ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα γυρίσω στην Ελλάδα – Εδώ ξεκίνησα, εδώ θα τελειώσω» (Video)