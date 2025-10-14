Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Γιάννης Κόλλιας

Σε ηλικία 92 ετών πέθανε ο προπονητής, Γιάννης Κόλλιας, ο οποίος έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με παρουσία σε Ολυμπιακό, Πιερικός, Ολυμπιακός Βόλου, Κόρινθος, Νίκη Βόλου, Παναργειακός, Εθνική Νέων και Εθνική Ελπίδων.

Το θάνατο του ανακοίνωσε η κόρη του Γεωργία, γράφοντας: «Πατέρα μου, οδηγέ της ζωής μου, φως μου, στήριγμά μου… τα συν και τα πλην μας, πάντα εκεί, πάντα δίπλα μου. Ένα ακόμη πικρό ποτήρι… πέτα, πέτα, πέτα ψηλά και ξεκουράσου».

Οι διακρίσεις με την Εθνική Νέων και την Εθνική Ελπίδων

Ο Γιάννης Κόλλιας διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Νέων και της Εθνική Ελπίδων, με τη δεύτερη κατέκτησε την 3η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1997 στην Ιταλία και το πρωτάθλημα της UEFA το 1998.

Στις μικρές Εθνικές, υπήρξε προπονητής σπουδαίων ποδοσφαιριστών, συμπεριλαμβανομένων των Τραϊανός Δέλλας, Άγγελος Μπασινάς, Γιώργος Καραγκούνης και Κώστας Κατσουράνης, που κατέκτησαν το Euro το 2024.

