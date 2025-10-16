search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 22:52
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

16.10.2025 22:18

Ο Ράφα Μπενίτεθ προ των πυλών του Παναθηναϊκού – Τι περιλαμβάνει η πρόταση στον Ισπανό τεχνικό

benitez panathinaikos – new

Ο λαός λέει ότι συνήθως όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά και μάλλον αυτό ισχύει και για την έντονη φημολογία για επαφές του Παναθηναϊκού με τον Ισπανό τεχνικό Ράφα Μπενίτεθ.

Παρά τις διαψεύσεις, ο Ισπανός τεχνικός είναι το φαβορί για να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας, παρόλο που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν έχει έρθει στην Αθήνα (πηγές επιμένουν ότι ήταν εδώ την Τετάρτη) ή έχει γίνει κάποιο ραντεβού στο εξωτερικό (στο Λονδίνο).

Πάντως, οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε εξέλιξη χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση που του έχει γίνει ξεπερνάει τα 4 εκατ. ευρώ (μαζί με τους συνεργάτες του). Η προτεινόμενη διάρκεια συμβολαίου είναι έως το καλοκαίρι του 2028. Παράλληλα στην πρόταση περιλαμβάνεται κι οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος (2027/28), ενώ το όλο ποσό θα ανέβει ακόμη περισσότερο -αν κάνει αποδεκτή την πρόταση ο Μπενίτεθ- και με το επιτελείο του το οποίο θα απαρτίζεται από 5 ή 6 άτομα.

Ο Μπενίτεθ, είναι επιλογή του νέου συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου, του Ιταλού Φράνκο Μπαλντίνι ο οποίος έχει πάρει επάνω του όλο το θέμα, μαζί με αυτό του τεχνικού διευθυντή.

Φαίνεται ότι ο Παπαδημητρίου είναι τελειωμένος και απλά μέσα στις επόμενες ημέρες θα προκύψει η επίσημη ανακοίνωση με την ταυτόχρονη ενημέρωση του αντικαταστάτη του.

Ο Ιταλός έχει αναλάβει και αυτό το κομμάτι, την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός κάνει και άλλες αλλαγές. Ήδη υπάρχει νέος εμπορικός διευθυντής, πριν λίγες ημέρες είχε ακουστεί το όνομα του πρώην προέδρου της ΕΠΟ Σοφοκλή Πιλάβιου, ενώ υπάρχουν φήμες και για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Λεωνίδα Μπουτσικάρη. Γενικότερα ο κ. Αλαφούζος θα αλλάξει όλο το οργανόγραμμα της ΠΑΕ, παραδεχόμενος έμμεσα ότι το προηγούμενο μοντέλο δεν είχε φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πάντως ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη θα πάει με τον Χρήστο Κόντη και δύσκολα αυτό θα αλλάξει και την Πέμπτη στο εκτός έδρας ματς με την Φέγενορντ στην Ολλανδία.

