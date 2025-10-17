Σοβαρός τραυματισμός για τον Παπαγιάννη στον αγώνα Εφές-Παναθηναϊκός: Αποχώρησε με φορείο, κλαίγοντας

Τραυματισμό στο γόνατο υπέστη ο Γιώργος Παπαγιάννης στο ματς μεταξύ της Εφές και του Παναθηναϊκού.

Ο μπασκετμπολίστας στραβοπάτησε και έσπασε το αριστερό του γόνατο ενώ επιχειρούσε άλεϊ-ούπ απέναντι στον Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Georgios Papagiannis’in sakatlık yaşadığı pozisyon 😞



pic.twitter.com/D37wZRK6O5 — Euroleague Time (@euroleague_time) October 17, 2025

Από τον πόνο ο Παπαγιάννης ξάπλωσε στο παρκέ, με τον αγώνα να διακόπτεται και τραυματιοφορείς να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια οι συμπαίκτες του στην Εφές αλλά και παίκτες του Παναθηναϊκού μαζεύτηκαν γύρω του για να δουν τι συμβαίνει.

Αφού του έδεσαν το πόδι οι τραυματιοφορείς τον μετέφεραν με φορείο έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ο μπασκετμπολίστας, που μέχρι εκείνο το σημείο είχε 4 πόντους δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

