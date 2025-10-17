search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 22:44
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

17.10.2025 22:05

Σοβαρός τραυματισμός για τον Παπαγιάννη στον αγώνα Εφές-Παναθηναϊκός: Αποχώρησε με φορείο, κλαίγοντας

17.10.2025 22:05
giorgos-papagiannis

Τραυματισμό στο γόνατο υπέστη ο Γιώργος Παπαγιάννης στο ματς μεταξύ της Εφές και του Παναθηναϊκού.

Ο μπασκετμπολίστας στραβοπάτησε και έσπασε το αριστερό του γόνατο ενώ επιχειρούσε άλεϊ-ούπ απέναντι στον Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Από τον πόνο ο Παπαγιάννης ξάπλωσε στο παρκέ, με τον αγώνα να διακόπτεται και τραυματιοφορείς να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια οι συμπαίκτες του στην Εφές αλλά και παίκτες του Παναθηναϊκού μαζεύτηκαν γύρω του για να δουν τι συμβαίνει.

Αφού του έδεσαν το πόδι οι τραυματιοφορείς τον μετέφεραν με φορείο έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ο μπασκετμπολίστας, που μέχρι εκείνο το σημείο είχε 4 πόντους δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

