Σοβαρός τραυματισμός για τον Παπαγιάννη στον αγώνα Εφές-Παναθηναϊκός: Αποχώρησε με φορείο, κλαίγοντας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τραυματισμό στο γόνατο υπέστη ο Γιώργος Παπαγιάννης στο ματς μεταξύ της Εφές και του Παναθηναϊκού.
Ο μπασκετμπολίστας στραβοπάτησε και έσπασε το αριστερό του γόνατο ενώ επιχειρούσε άλεϊ-ούπ απέναντι στον Ομέρ Γιουρτσεβέν.
Από τον πόνο ο Παπαγιάννης ξάπλωσε στο παρκέ, με τον αγώνα να διακόπτεται και τραυματιοφορείς να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια οι συμπαίκτες του στην Εφές αλλά και παίκτες του Παναθηναϊκού μαζεύτηκαν γύρω του για να δουν τι συμβαίνει.
Αφού του έδεσαν το πόδι οι τραυματιοφορείς τον μετέφεραν με φορείο έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ο μπασκετμπολίστας, που μέχρι εκείνο το σημείο είχε 4 πόντους δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.
Διαβάστε επίσης
Σύλληψη Βιλντόζα-Τάσιτς: Σοκάρει η τραυματιοφορέας – «Με άρπαξε από τον λαιμό, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Παναθηναϊκός: Για συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ κάνουν λόγο ισπανικά ΜΜΕ – Θέμα χρόνου οι υπογραφές
Μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Ερασιτέχνη: «Κάποιοι δεν θέλουν να φτιάξει το γήπεδο ο Σαββίδης»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.