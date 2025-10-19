search
19.10.2025 14:29

Super League: Στο αυτόφωρο, τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Ατρόμητου

19.10.2025 14:29
atromitos

Δίωξη για παράνομη κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων, παράνομη οπλοκατοχή και παραβίαση του αθλητικού νόμου ασκήθηκε στον πρόεδρο του Ατρόμητου, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η υπόθεση αφορά ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών σε χώρο Δημοτικού Σταδίου της Αττικής, «εν γνώση και υπό την ανοχή του προέδρου», σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

To Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην ομάδα της Super League.

Μετά από έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων βρήκαν και κατάσχεσαν:

  • 17 φωτοβολίδες,
  • σωλήνας εκτόξευσης βολών,
  • 7 κοντάρια,
  • 3 κράνη,
  • πλήθος σπρέι,
  • πλήθος μασκών και
  • ρουχισμός άλλων ομάδων.

Οι Αρχές εξετάζουν τυχόν συνδέσεις με περιστατικά βίας στον χώρο του ποδοσφαίρου.

«Τυπικοί οι λόγοι της σύλληψης»

Άμεση ήταν η αντίδραση της ΠΑΕ στη σύλληψη του Βασίλη Μπέτση, η οποία με ανακοίνωσή της την χαρακτήρισε «άδικη» και τόνισε ότι τα «ευρήματα δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδική σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών».

