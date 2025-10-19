search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 13:30
19.10.2025 12:29

Super League: Ντέρμπι «δικεφάλων» στην OPAP Arena – Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

19.10.2025 12:29
super_league

Δύο πολύ σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, καθώς η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ ενώ ο Άρης φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.

Ντέρμπι κορυφής στην OPAP Arena καθώς ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κοντράρονται με τους «κιτρινόμαυρους» να είναι στο +2 από τους «ασπρόμαυρους». Αμφότεροι, πάντως, θα έχουν να σκέφτονται και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που ακολουθούν, με την ΑΕΚ να παίζει με την Αμπερντίν (Πέμπτη 23/10, 19:45 – OPAP Arena) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τη Λιλ (Πέμπτη 23/10, 22:00 – «Πιέρ Μορουάν») για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Συγκλονιστικά τα τελευταία χρόνια τα παιχνίδια ανάμεσα στις δυο ομάδες, με κεντρικό πρόσωπο τον Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ να έχει παρελθόν και με τον νυν τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς.

Το «τρίποντο» έχουν απόλυτη ανάγκη Άρης και Παναθηναϊκός που τίθενται αντιμέτωποι στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μετά το ελπιδοφόρο ξεκίνημα με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο, οι «κίτρινοι» πήραν ένα βαθμό στα δυο τελευταία ματς. Οι «πράσινοι», από την άλλη, έδειξαν βελτίωση με τον Χρήστο Κόντη στην τεχνική ηγεσία τους αλλά έχουν μπροστά τους και το δύσκολο ταξίδι στο «Ντε Κάιπ» για το ματς με τη Φέγενορντ (Πέμπτη 23/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Νέο προπονητή θα έχει ο Αστέρας Τρίπολης. Οι Αρκάδες περιμένουν με τον Κρις Κόουλμαν αντί του Σάββα Παντελίδη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» την Κηφισιά ενώ ο Βόλος περιμένει στο Πανθεσσαλικό τον Πανσερραϊκό, με τους δυο συλλόγους να έρχονται από σημαντικές νίκες πριν τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.
 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League: ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2, Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2, Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕ Κηφισιά 19/10 Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός, 19/10 Άρης – Παναθηναϊκός,          19/10 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 19/10.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE 2025/26

                              ΣΥΝΟΛΟ     ΕΝΤΟΣ   ΕΚΤΟΣ
                         ΑΓ.   Ν-Ι-Η     Ν-Ι-Η   Ν-Ι-Η   ΤΕΡΜ.  ΒΑΘ.
Ολυμπιακός  7    5-1-1     3-0-0   2-1-1   16-5   16
ΑΕΚ             6    5-1-0     3-0-0   2-1-0    9-3   16
ΠΑΟΚ          6    4-2-0     3-1-0   1-1-0    9-5   14
Λεβαδειακός 7    3-2-2     3-0-1   0-2-1   18-9   11
Άρης             6    3-1-2     1-1-1   2-0-1    6-7   10
Βόλος            6    3-0-3     1-0-1   2-0-2    9-9    9
Παναθηναϊκός   5    2-2-1     1-2-0   1-0-1    7-6    8
Κηφισιά                 6    2-1-3     1-0-2   1-1-1   11-11   7
Παναιτωλικός       7    2-1-4     1-0-3   1-1-1    8-14   7
ΟΦΗ                      6    2-0-4     1-0-2   1-0-2    8-13   6
Ατρόμητος            7    1-3-3     0-2-1   1-1-2    7-8    6
Πανσερραϊκός         6    1-2-3     1-1-1   0-1-2    4-11   5 
ΑΕΛ                       7    0-4-3     0-2-2   0-2-1    7-13   4
Αστέρας Τρίπολης   6    0-2-4     0-2-0   0-0-4    7-12   2

tsoukalas_1903_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για 13ωρο: «Επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής εργασίας»

crocodilos new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Αχάμπαρος» κροκόδειλος είπε να βουτήξει σε πισίνα ξενοδοχείου (Video)

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα – Εργατικό ατύχημα στο ΕΚΑΒ: Νεκρός διασώστης μετά από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ένταση από Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6»

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

