search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 00:47
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2025 23:51

Super League: Πέρασε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη στο ντέρμπι δικεφάλων, 2η η ΑΕΚ μαζί με Ολυμπιακό

19.10.2025 23:51
paok aek osfp

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι των «δικεφάλων» με την ΑΕΚ στην OPAP Arena με 2-0, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 7ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το μεγάλο «διπλό» επί της Ένωσης παραμένει η μοναδική αήττητη στο πρωτάθλημα (5-2-0) και μόνη στο ρετιρέ της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ (από 16β.) και στο -7 τον Παναθηναϊκό (έχει ματς λιγότερο).

Πέρα για πέρα δίκαιη η επικράτηση των «ασπρόμαυρων», που «τιμώρησαν» τα παιδιαριώδη λάθη των αμυντικών της ΑΕΚ και δη του Μουκουντί, ο οποίος πρόσφερε «δώρο» το δεύτερο γκολ στον Κωνσταντέλια στο 48′ (είχε ανοίξει το σκορ ο Μπάμπα στο 45΄), ενώ στο 86′ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Ντεσπόντοφ (τελευταίος παίκτης). Ο Μουκουντί χάνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε τις στιγμές της στο πρώτο μέρος, αλλά «πλήρωσε» τα ατομικά λάθη των ποδοσφαιριστών της γνωρίζοντας την πρώτη εφετινή της ήττα.

Είχαν από ένα ημίχρονο κι έμειναν στο 1-1 Άρης και Παναθηναϊκός

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τις δυο ομάδες να μένουν στο 1-1, έχοντας από ένα καλό ημίχρονο. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη προηγήθηκε μόλις στο 3′ με τον Κάρολ Σφιντέρσκι και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Οι αλλαγές του Μανόλο Χιμένεθ και το λάθος του Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι έφεραν τελικά το 1-1 με τον Τάσο Δώνη στο 75′, σε μια παράξενη φάση.

Άλμα τετράδας για τον Βόλο

Ο Βόλος έδωσε συνέχεια στην εντυπωσιακή πορεία του στη Σούπερ Λίγκα 2025-26, αφού επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 2-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο ανέβηκε στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος μετά από επτά αγωνιστικές.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο έφτασε στους 12 βαθμούς προσπερνώντας Λεβαδειακό και Άρη, που παίζει αργότερα με τον Παναθηναϊκό, ενώ η μακεδονική ομάδα παρέμεινε στα «χαμηλά» (5 βαθμοί).

Ισοπαλία για Αστέρα και Κηφισιά στην Τρίπολη

Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ύστερα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι ανατροπών, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι Πελοποννήσιοι, που παραμένουν χωρίς νίκη στην εφετινή Σούπερ Λίγκα, παραμένουν ουραγοί με τρεις βαθμούς, ενώ το συγκρότημα των βορείων προαστίων έφτασε στους 8 βαθμούς.

Πέρασε από τη Λάρισα με ηγέτη Ελ Κααμπί

Το Σάββατο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί… «ξεμπούκωσε» ξαναβρίσκοντας δίχτυα μετά την «αφλογιστία» στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια και ο Ολυμπιακός πήρε άνετα τους τρεις βαθμούς στη Λάρισα, επικρατώντας της ΑΕΛ με 2-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Η πειραϊκή ομάδα πέτυχε το στόχο της, που ήταν να φτάσει στη νίκη χωρίς να αγχωθεί και ταυτόχρονα να μην έχει υπερκατανάλωση δυνάμεων, καθώς την προσεχή Τρίτη (21/10) ακολουθεί ένας πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος στο Champions League, η Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Στις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής στη Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2
Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕ Κηφισιά 2-2
Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός 2-1
Άρης – Παναθηναϊκός 1-1
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

Bαθμολογία (σε 7 αγώνες)

ΠΑΟΚ 17
Ολυμπιακός 16
ΑΕΚ 16
Βόλος 12
Λεβαδειακός 11
Άρης 11
Παναθηναϊκός 9 -6αγ.
Κηφισιά 8
Παναιτωλικός 7
ΟΦΗ 6 -6αγ.
Ατρόμητος 6
Πανσερραϊκός 5
ΑΕΛ 4
Αστέρας Τρίπολης 3

Διαβάστε επίσης:

Άρης-Παναθηναϊκός 1-1: Ματς άγριας ομορφιάς αλλά με δυο… χ-αμένους

Κολοσσός – Παναθηναϊκός 67-90: «Καθάρισε» εύκολα με κορυφαίο τον Σορτς

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 2-2: Ματσάρα με ανατροπές και σούπερ Τετέι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza 1
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 45 οι νεκροί από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις

palaistini simaia opap arena – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός, ήταν μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο»

paok aek osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Πέρασε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη στο ντέρμπι δικεφάλων, 2η η ΑΕΚ μαζί με Ολυμπιακό

Houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ο εκπρόσωπος της Unicef μεταξύ των 20 υπαλλήλων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι

troxaio kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Καλλιθέα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 00:35
gaza 1
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 45 οι νεκροί από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις

palaistini simaia opap arena – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός, ήταν μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο»

paok aek osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Πέρασε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη στο ντέρμπι δικεφάλων, 2η η ΑΕΚ μαζί με Ολυμπιακό

1 / 3