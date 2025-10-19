Super League: Πέρασε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη στο ντέρμπι δικεφάλων, 2η η ΑΕΚ μαζί με Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι των «δικεφάλων» με την ΑΕΚ στην OPAP Arena με 2-0, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 7ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το μεγάλο «διπλό» επί της Ένωσης παραμένει η μοναδική αήττητη στο πρωτάθλημα (5-2-0) και μόνη στο ρετιρέ της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ (από 16β.) και στο -7 τον Παναθηναϊκό (έχει ματς λιγότερο).

Πέρα για πέρα δίκαιη η επικράτηση των «ασπρόμαυρων», που «τιμώρησαν» τα παιδιαριώδη λάθη των αμυντικών της ΑΕΚ και δη του Μουκουντί, ο οποίος πρόσφερε «δώρο» το δεύτερο γκολ στον Κωνσταντέλια στο 48′ (είχε ανοίξει το σκορ ο Μπάμπα στο 45΄), ενώ στο 86′ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Ντεσπόντοφ (τελευταίος παίκτης). Ο Μουκουντί χάνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε τις στιγμές της στο πρώτο μέρος, αλλά «πλήρωσε» τα ατομικά λάθη των ποδοσφαιριστών της γνωρίζοντας την πρώτη εφετινή της ήττα.

Είχαν από ένα ημίχρονο κι έμειναν στο 1-1 Άρης και Παναθηναϊκός

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τις δυο ομάδες να μένουν στο 1-1, έχοντας από ένα καλό ημίχρονο. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη προηγήθηκε μόλις στο 3′ με τον Κάρολ Σφιντέρσκι και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Οι αλλαγές του Μανόλο Χιμένεθ και το λάθος του Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι έφεραν τελικά το 1-1 με τον Τάσο Δώνη στο 75′, σε μια παράξενη φάση.

Άλμα τετράδας για τον Βόλο

Ο Βόλος έδωσε συνέχεια στην εντυπωσιακή πορεία του στη Σούπερ Λίγκα 2025-26, αφού επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 2-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο ανέβηκε στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος μετά από επτά αγωνιστικές.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο έφτασε στους 12 βαθμούς προσπερνώντας Λεβαδειακό και Άρη, που παίζει αργότερα με τον Παναθηναϊκό, ενώ η μακεδονική ομάδα παρέμεινε στα «χαμηλά» (5 βαθμοί).

Ισοπαλία για Αστέρα και Κηφισιά στην Τρίπολη

Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ύστερα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι ανατροπών, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι Πελοποννήσιοι, που παραμένουν χωρίς νίκη στην εφετινή Σούπερ Λίγκα, παραμένουν ουραγοί με τρεις βαθμούς, ενώ το συγκρότημα των βορείων προαστίων έφτασε στους 8 βαθμούς.

Πέρασε από τη Λάρισα με ηγέτη Ελ Κααμπί

Το Σάββατο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί… «ξεμπούκωσε» ξαναβρίσκοντας δίχτυα μετά την «αφλογιστία» στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια και ο Ολυμπιακός πήρε άνετα τους τρεις βαθμούς στη Λάρισα, επικρατώντας της ΑΕΛ με 2-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Η πειραϊκή ομάδα πέτυχε το στόχο της, που ήταν να φτάσει στη νίκη χωρίς να αγχωθεί και ταυτόχρονα να μην έχει υπερκατανάλωση δυνάμεων, καθώς την προσεχή Τρίτη (21/10) ακολουθεί ένας πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος στο Champions League, η Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Στις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής στη Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕ Κηφισιά 2-2

Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός 2-1

Άρης – Παναθηναϊκός 1-1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

Bαθμολογία (σε 7 αγώνες)

ΠΑΟΚ 17

Ολυμπιακός 16

ΑΕΚ 16

Βόλος 12

Λεβαδειακός 11

Άρης 11

Παναθηναϊκός 9 -6αγ.

Κηφισιά 8

Παναιτωλικός 7

ΟΦΗ 6 -6αγ.

Ατρόμητος 6

Πανσερραϊκός 5

ΑΕΛ 4

Αστέρας Τρίπολης 3

Διαβάστε επίσης:

Άρης-Παναθηναϊκός 1-1: Ματς άγριας ομορφιάς αλλά με δυο… χ-αμένους

Κολοσσός – Παναθηναϊκός 67-90: «Καθάρισε» εύκολα με κορυφαίο τον Σορτς

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 2-2: Ματσάρα με ανατροπές και σούπερ Τετέι